47 Gifts For Friends Who Work For The Grammar Police

For some of us, seeing bad grammar on the Internet can be infuriating. If you consider yourself a staunch defender of English grammar or know someone who does, you’ll love these fun grammar-nerd gifts.
Be sure to upvote your favorite gift ideas and add any new ones if you have them. Most of them can be purchased through the links under the images!
#1 Funny Grammar Poster
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#2 Grammar Nerd Mug
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#3 Coasters For Grammar Lover
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#4 Commas Save Lives T-shirt
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#5 Greeting Card
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#6 English-Teacher-Inspired Coffee Mug
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#7 Grammar Owl T-shirt
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#8 Grammar Nazi Notebook
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#9 Grammar Teacup Set
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#10 I Enjoy Eating My Cat Mug
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#11 I Love You Card For A Grammar Nerd
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#12 Mugs That Make Sure You Use The Correct Words
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#13 “Every Time You Make A Typo” Mug
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#14 Air-quote Mittens
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#15 Gourmet Grammarian Plate Set
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#16 Owl Grammar T-shirt
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#17 Monster Rubber Stamps For Teachers
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#18 Cross-stitched Comma
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#19 Internet Grammar Is Ruining Everything Mug
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#20 You Had Me At Proper Spelling And Grammar Sweatshirt
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#21 Burned Leather Coasters
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#22 I Love You For Your Grammar Card
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#23 Bad Grammar Mouse Pad
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#24 Grammar Poster
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#25 Good Grammar Is Sexy Tote Bag
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#26 Comma Sutra Poster
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#27 Spell Checker Poster
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#28 The Grammarphone Bag
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#29 You Had Me At Whom Card
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#30 Cross-stitch Pattern For A Grammar Nerd
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#31 Two, To, Two Mouse Pad
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#32 Grammar Nazi Cross Stitch Pattern
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#33 Grammar Nazi “i Love You” Card
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#34 Funny Oxford Comma Cross-stitch Pattern
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#35 Keychain And Button For Those Who Respect Apostrophes
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#36 Gift Idea For Grammar Police
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#37 Grammar T-shirt
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#38 Grammar Inspired Bracelet
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#39 Grammar Police Necklace
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#40 Grammar Police Necklace
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#41 Grammar Police Earrings
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#42 Octopi, Octopuses, Octopodes Poster
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#43 Correct Me If I’m Wrong.
#44 Commas, Save The World!
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