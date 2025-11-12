This Guy Spends Hours Searching For The World’s Most Depressing Places, And The Results Are Hilarious

Damien Rudd is a 33-year-old Australian behind the Instagram account called “Sad topographies” where he collects Google Maps screenshots of the world‘s most depressing sounding places. It all began by accident when Rudd was searching for something and suddenly discovered Mount Hopeless in Australia.
“I typed hopeless into Google Maps to find other places called hopeless, then other synonyms for sadness,” Damien told WERTN magazine. “I screen captured the results and soon had the beginnings of my interesting maps collection.”
Rudd now has a pretty big collection of the world’s most joyless locations and he’s put all of these unfortunate names into a book of hand-drawn maps, together with their fascinating etymologies. When asked about his favorite place names, Damien replied: “Probably the ones in Antarctica are the most interesting. There is Shapeless Mountain which was named as none of the exploring party could agree on its shape. So shapeless was Shapeless Mountain that when a later expedition attempted to climb it, they scaled the wrong mountain entirely – which they then, in turn, had given the hilarious name of Mistake Mountain. There is also a Wrong Peak, which earned its funny name under similar circumstances. In 1963 Recoil Glacier was named by a geologist who was said to have “recoiled in disgust” at finding nothing of interest there.”
Scroll down, check the funny maps and find out where “to go when you’re feeling low,” as states Sad Topographies Instagram account.
#1 America
#2 Useless Islands, New Zealand
#2 Useless Islands, New Zealand
#3 Why Me Lord Lane, Chester, USA
#3 Why Me Lord Lane, Chester, USA
#4 Divorce Beach, Cabo San Lucas, Mexico
#4 Divorce Beach, Cabo San Lucas, Mexico
Image source: sadtopographies
#5 Road To Misery, Kennebunkport, Maine, USA
#6 Disappointment Lake, California, USA
#6 Disappointment Lake, California, USA
#7 Nothing, Arizona, USA
#7 Nothing, Arizona, USA
#8 All Alone Road, Bradford, UK
#8 All Alone Road, Bradford, UK
#9 Mistake Island, Jonesport, USA
#9 Mistake Island, Jonesport, USA
Image source: sadtopographies
#10 Mount Disappointment, Victoria, Australia
Image source: sadtopographies
#11 Pain Lane/Suffering Lane, St. George’s Island, Bermuda
#12 Dead Woman Pond, Texas, USA
#12 Dead Woman Pond, Texas, USA
Image source: sadtopographies
#13 Broken Dreams Drive, Arivaca, Arizona, USA
#14 Shades Of Death Road, New Jersey, USA
#14 Shades Of Death Road, New Jersey, USA
Image source: sadtopographies
#15 Pointless Mountain, Squamish-Lillooet, Canada
#16 Failure Canyon, Samak, Utah, USA
#16 Failure Canyon, Samak, Utah, USA
Image source: sadtopographies
#17 Bucket Of Blood Street, Holbrook, Arizona, USA
#18 Point No Point, Newark, USA
#18 Point No Point, Newark, USA
#19 Suicide Bridge, Maryland, USA
#19 Suicide Bridge, Maryland, USA
#20 Misery Island, Tasmania, Australia
#20 Misery Island, Tasmania, Australia
#21 Grandmother's Hole, Goa, India
#21 Grandmother’s Hole, Goa, India
#22 Shit, Iran
#22 Shit, Iran
#23 Fail, UK
#23 Fail, UK
#24 Road To Nowhere, Iqaluit, Canada
#24 Road To Nowhere, Iqaluit, Canada
#25 Lonesome Lake, Washington, USA
#25 Lonesome Lake, Washington, USA
Image source: sadtopographies
#26 Murderers Creek, Murders Kill Road, Athen, New York, USA
#27 Grumpy Lane, Lake Echo, Canada
#27 Grumpy Lane, Lake Echo, Canada
#28 Useless Loop, Western Australia
#28 Useless Loop, Western Australia
#29 Terrible Mountain, Vermont, USA
#29 Terrible Mountain, Vermont, USA
Image source: sadtopographies
#30 Hell For Certain Road, Hyden Kentucky, USA
#31 Die, France
#31 Die, France
#32 World's End, Aylesbury, USA
#32 World’s End, Aylesbury, USA
#33 Nasty Pond, Oregon, USA
#33 Nasty Pond, Oregon, USA
Image source: sadtopographies
#34 Lake Of No Return, Osage Township, Ar, USA
#35 Desperation Lake, Alaska, USA
#35 Desperation Lake, Alaska, USA
#36 Agony Island, Marshall Islands
#36 Agony Island, Marshall Islands
Image source: sadtopographies
#37 Miserable Island, Banner Township, Illinois, USA
#38 Depressed Lake, California, USA
#38 Depressed Lake, California, USA
#39 Lonely Island, Ontario, Canada
#39 Lonely Island, Ontario, Canada
#40 Hopeless Road, Dandridge, USA
#40 Hopeless Road, Dandridge, USA
#41 Ugly, West Bangal, India
#41 Ugly, West Bangal, India
#42 Kill, Ireland
#42 Kill, Ireland
#43 Suffering Street, Menzel Jemil, Tunisia
#43 Suffering Street, Menzel Jemil, Tunisia
#44 Hopeless Way, Bunkerville, Nevada, USA
#44 Hopeless Way, Bunkerville, Nevada, USA
#45 Despair Island, Maine, USA
#45 Despair Island, Maine, USA
#46 Pity Me, Durham, USA
#46 Pity Me, Durham, USA
Image source: sadtopographies
#47 Crying Child Island, Jacksonville Beach, Florida, USA
#48 Lonelyville, Fire Island, New York, USA
#48 Lonelyville, Fire Island, New York, USA
Image source: sadtopographies
#49 Crack Is Wack Playground, Harlem, New York, USA
#50 Heartache Rd, East Helena, USA
#50 Heartache Rd, East Helena, USA
#51 Massacre Island, Subd, Canada
#51 Massacre Island, Subd, Canada
#52 Deception Island, Antartica
#52 Deception Island, Antartica
#53 What Cheer, Iowa, USA
#53 What Cheer, Iowa, USA
#54 Murder Island, Argyle, Canada
#54 Murder Island, Argyle, Canada
#55 Dead Women Crossing, Oklahoma, USA
#55 Dead Women Crossing, Oklahoma, USA
#56 Sad Lake, Oregon, USA
#56 Sad Lake, Oregon, USA
#57 Accident, Maryland, USA
#57 Accident, Maryland, USA
#58 Worthless Road, Laytonville, USA
#58 Worthless Road, Laytonville, USA
Image source: sadtopographies
#59 Hearts Desire Ave / Broken Heart St, Las Vegas, USA
#60 Misery, France
#60 Misery, France
#61 Emptyness Drive, Cypress, Texas, USA
#61 Emptyness Drive, Cypress, Texas, USA
#62 Melancholy Waterhole, Sturt, Australia
#62 Melancholy Waterhole, Sturt, Australia
Image source: sadtopographies
#63 Abandoned, Hartwick, New York State, USA
Image source: sadtopographies
#64 Murdering Beach Road, Heyward Point, New Zealand
#65 Sadness Street, Jemil, Tunisia
#65 Sadness Street, Jemil, Tunisia
#66 Dubious Reservoir, Oregon, USA
#66 Dubious Reservoir, Oregon, USA
Image source: sadtopographies
#67 Miserable Lake, Banner Township, Illinois, USA
Image source: sadtopographies
#68 Disappointment Road, Barbourville Ky, USA
Image source: sadtopographies
#69 Desperation Drive / Solitude Way, Shingle Springs, Ca, USA
#70 Poverty Island, Michigan, USA
#70 Poverty Island, Michigan, USA
Image source: sadtopographies
#71 Haunted Lake, Francestown, New Hampshire, USA
#72 Purgatory Pond, Dunbarton, USA
#72 Purgatory Pond, Dunbarton, USA
#73 Labour In Vain Road, Stansted, UK
#73 Labour In Vain Road, Stansted, UK
#74 Camp Suicide Road, Michigan, USA
#74 Camp Suicide Road, Michigan, USA
#75 Dead Dog Island, Killarney, Canada
#75 Dead Dog Island, Killarney, Canada
Image source: sadtopographies
#76 Sorrow Islands, British Columbia, Canada
#77 Nameless, Tennessee, USA
#77 Nameless, Tennessee, USA
#78 Little Hope Island, Nova Scotia, Canada
#78 Little Hope Island, Nova Scotia, Canada
#79 Disenchantment Bay, Alaska, USA
#79 Disenchantment Bay, Alaska, USA
#80 Hateful Hill, Vermont, USA
#80 Hateful Hill, Vermont, USA
#81 Terror Lake, Alaska
#81 Terror Lake, Alaska
#82 Repulse Bay, Canada
#82 Repulse Bay, Canada
#83 Suicide Bay, Tasmania, Australia
#83 Suicide Bay, Tasmania, Australia
#84 Sad, Slovenia
#84 Sad, Slovenia
#85 Pity, Haiti
#85 Pity, Haiti
#86 Lake Torment, Annapolis, Subd, Canada
#86 Lake Torment, Annapolis, Subd, Canada
#87 Crying Lady Rock, Washington, USA
#87 Crying Lady Rock, Washington, USA
#88 Loveless Lake, Wisconsin, USA
#88 Loveless Lake, Wisconsin, USA
#89 Cape Disappointment, Ilwaco Wa, USA
#89 Cape Disappointment, Ilwaco Wa, USA
#90 Fail, Portugal
#90 Fail, Portugal
Image source: sadtopographies
#91 Devastation Island, British Columbia, Canada
#92 Nowhere Island, Rainy River, Canada
#92 Nowhere Island, Rainy River, Canada
#93 Alone, Brescia Province, Italy
#93 Alone, Brescia Province, Italy
#94 Grief Island, Alaska, USA
#94 Grief Island, Alaska, USA
#95 Futile Lake, Kenora, Canada
#95 Futile Lake, Kenora, Canada
#96 Forlorn Lake, Nipissing, Canada
#96 Forlorn Lake, Nipissing, Canada
#97 Doubtful Island, New Zealand
#97 Doubtful Island, New Zealand
#98 Hopeless Way, Bunkerville, USA
#98 Hopeless Way, Bunkerville, USA
#99 Doubtful Island, New Zealand
#99 Doubtful Island, New Zealand
#100 Abandoned, Svalbard
#100 Abandoned, Svalbard
#101 Broken Island, Washington, USA
#101 Broken Island, Washington, USA
#102 Spiteful Geyser, Wyoming, USA
#102 Spiteful Geyser, Wyoming, USA
#103 Point No Point, Hansville, USA
#103 Point No Point, Hansville, USA
#104 Little Hope, Wisconsin
#104 Little Hope, Wisconsin
#105 Dog Slaughter Falls, Kentucky, USA
#105 Dog Slaughter Falls, Kentucky, USA
#106 Starvation Heights, Oregon, USA
#106 Starvation Heights, Oregon, USA
#107 Defeated, Tennessee, USA
#107 Defeated, Tennessee, USA
Image source: sadtopographies
#108 Blunder Pond, Northeast Piscataquis, Maine, USA
Image source: sadtopographies
#109 Despair Island, Portsmouth, Rhode Island, USA
#110 Dead Woman Creek, Oklahoma, USA
#110 Dead Woman Creek, Oklahoma, USA
Image source: sadtopographies
#111 Lost Boys Lane, Riverview, Florida, USA
#112 Death Lake, Cochrane, Canada
#112 Death Lake, Cochrane, Canada
#113 Pain Lake, Ontario, Canada
#113 Pain Lake, Ontario, Canada
#114 Melancholy Lane, Dorset, USA
#114 Melancholy Lane, Dorset, USA
#115 Disappointment Lake, Idaho, USA
#115 Disappointment Lake, Idaho, USA
#116 Solitude Island, Ontario, Canada
#116 Solitude Island, Ontario, Canada
#117 Disappointment Cove, New Zealand
#117 Disappointment Cove, New Zealand
#118 Suicide Lake, Wyoming, USA
#118 Suicide Lake, Wyoming, USA

