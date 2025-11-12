This Guy Spends Hours Searching For The World’s Most Depressing Places, And The Results Are Hilarious

Damien Rudd is a 33-year-old Australian behind the Instagram account called “Sad topographies” where he collects Google Maps screenshots of the world‘s most depressing sounding places. It all began by accident when Rudd was searching for something and suddenly discovered Mount Hopeless in Australia.

“I typed hopeless into Google Maps to find other places called hopeless, then other synonyms for sadness,” Damien told WERTN magazine. “I screen captured the results and soon had the beginnings of my interesting maps collection.”

Rudd now has a pretty big collection of the world’s most joyless locations and he’s put all of these unfortunate names into a book of hand-drawn maps, together with their fascinating etymologies. When asked about his favorite place names, Damien replied: “Probably the ones in Antarctica are the most interesting. There is Shapeless Mountain which was named as none of the exploring party could agree on its shape. So shapeless was Shapeless Mountain that when a later expedition attempted to climb it, they scaled the wrong mountain entirely – which they then, in turn, had given the hilarious name of Mistake Mountain. There is also a Wrong Peak, which earned its funny name under similar circumstances. In 1963 Recoil Glacier was named by a geologist who was said to have “recoiled in disgust” at finding nothing of interest there.”

Scroll down, check the funny maps and find out where “to go when you’re feeling low,” as states Sad Topographies Instagram account.

More info: amazon.com | Instagram

#1 America

#2 Useless Islands, New Zealand

#3 Why Me Lord Lane, Chester, USA

#4 Divorce Beach, Cabo San Lucas, Mexico

#5 Road To Misery, Kennebunkport, Maine, USA

#6 Disappointment Lake, California, USA

#7 Nothing, Arizona, USA

#8 All Alone Road, Bradford, UK

#9 Mistake Island, Jonesport, USA

#10 Mount Disappointment, Victoria, Australia

#11 Pain Lane/Suffering Lane, St. George’s Island, Bermuda

#12 Dead Woman Pond, Texas, USA

#13 Broken Dreams Drive, Arivaca, Arizona, USA

#14 Shades Of Death Road, New Jersey, USA

#15 Pointless Mountain, Squamish-Lillooet, Canada

#16 Failure Canyon, Samak, Utah, USA

#17 Bucket Of Blood Street, Holbrook, Arizona, USA

#18 Point No Point, Newark, USA

#19 Suicide Bridge, Maryland, USA

#20 Misery Island, Tasmania, Australia

#21 Grandmother’s Hole, Goa, India

#22 Shit, Iran

#23 Fail, UK

#24 Road To Nowhere, Iqaluit, Canada

#25 Lonesome Lake, Washington, USA

#26 Murderers Creek, Murders Kill Road, Athen, New York, USA

#27 Grumpy Lane, Lake Echo, Canada

#28 Useless Loop, Western Australia

#29 Terrible Mountain, Vermont, USA

#30 Hell For Certain Road, Hyden Kentucky, USA

#31 Die, France

#32 World’s End, Aylesbury, USA

#33 Nasty Pond, Oregon, USA

#34 Lake Of No Return, Osage Township, Ar, USA

#35 Desperation Lake, Alaska, USA

#36 Agony Island, Marshall Islands

#37 Miserable Island, Banner Township, Illinois, USA

#38 Depressed Lake, California, USA

#39 Lonely Island, Ontario, Canada

#40 Hopeless Road, Dandridge, USA

#41 Ugly, West Bangal, India

#42 Kill, Ireland

#43 Suffering Street, Menzel Jemil, Tunisia

#44 Hopeless Way, Bunkerville, Nevada, USA

#45 Despair Island, Maine, USA

#46 Pity Me, Durham, USA

#47 Crying Child Island, Jacksonville Beach, Florida, USA

#48 Lonelyville, Fire Island, New York, USA

#49 Crack Is Wack Playground, Harlem, New York, USA

#50 Heartache Rd, East Helena, USA

#51 Massacre Island, Subd, Canada

#52 Deception Island, Antartica

#53 What Cheer, Iowa, USA

#54 Murder Island, Argyle, Canada

#55 Dead Women Crossing, Oklahoma, USA

#56 Sad Lake, Oregon, USA

#57 Accident, Maryland, USA

#58 Worthless Road, Laytonville, USA

#59 Hearts Desire Ave / Broken Heart St, Las Vegas, USA

#60 Misery, France

#61 Emptyness Drive, Cypress, Texas, USA

#62 Melancholy Waterhole, Sturt, Australia

#63 Abandoned, Hartwick, New York State, USA

#64 Murdering Beach Road, Heyward Point, New Zealand

#65 Sadness Street, Jemil, Tunisia

#66 Dubious Reservoir, Oregon, USA

#67 Miserable Lake, Banner Township, Illinois, USA

#68 Disappointment Road, Barbourville Ky, USA

#69 Desperation Drive / Solitude Way, Shingle Springs, Ca, USA

#70 Poverty Island, Michigan, USA

#71 Haunted Lake, Francestown, New Hampshire, USA

#72 Purgatory Pond, Dunbarton, USA

#73 Labour In Vain Road, Stansted, UK

#74 Camp Suicide Road, Michigan, USA

#75 Dead Dog Island, Killarney, Canada

#76 Sorrow Islands, British Columbia, Canada

#77 Nameless, Tennessee, USA

#78 Little Hope Island, Nova Scotia, Canada

#79 Disenchantment Bay, Alaska, USA

#80 Hateful Hill, Vermont, USA

#81 Terror Lake, Alaska

#82 Repulse Bay, Canada

#83 Suicide Bay, Tasmania, Australia

#84 Sad, Slovenia

#85 Pity, Haiti

#86 Lake Torment, Annapolis, Subd, Canada

#87 Crying Lady Rock, Washington, USA

#88 Loveless Lake, Wisconsin, USA

#89 Cape Disappointment, Ilwaco Wa, USA

#90 Fail, Portugal

#91 Devastation Island, British Columbia, Canada

#92 Nowhere Island, Rainy River, Canada

#93 Alone, Brescia Province, Italy

#94 Grief Island, Alaska, USA

#95 Futile Lake, Kenora, Canada

#96 Forlorn Lake, Nipissing, Canada

#97 Doubtful Island, New Zealand

#98 Hopeless Way, Bunkerville, USA

#99 Doubtful Island, New Zealand

#100 Abandoned, Svalbard

#101 Broken Island, Washington, USA

#102 Spiteful Geyser, Wyoming, USA

#103 Point No Point, Hansville, USA

#104 Little Hope, Wisconsin

#105 Dog Slaughter Falls, Kentucky, USA

#106 Starvation Heights, Oregon, USA

#107 Defeated, Tennessee, USA

#108 Blunder Pond, Northeast Piscataquis, Maine, USA

#109 Despair Island, Portsmouth, Rhode Island, USA

#110 Dead Woman Creek, Oklahoma, USA

#111 Lost Boys Lane, Riverview, Florida, USA

#112 Death Lake, Cochrane, Canada

#113 Pain Lake, Ontario, Canada

#114 Melancholy Lane, Dorset, USA

#115 Disappointment Lake, Idaho, USA

#116 Solitude Island, Ontario, Canada

#117 Disappointment Cove, New Zealand

#118 Suicide Lake, Wyoming, USA

