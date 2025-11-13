41 Stunning Photo Manipulations Of Fantastic Creatures Taking Over St. Petersburg By Russian Artist

We have already noticed that when we talk about art made with Photoshop here on Bored Panda, Russian artists tend to be the most skillful masters of this software. No exception to this ‘rule’ is Vadim Solovyov, an art director at an advertising agency in St. Petersburg, the northern capital of Russia.
Ever since the beginning of 2019, Vadim Solovyov has decided to transform his city into something akin to a fantasy movie.
“I started [an Instagram account] where I live in a parallel reality, full of strange technologies and even stranger creatures. I start discussions about imaginary problems in the city, and talk about the habits of the monsters living there.” (h/t: Russia Beyond)
Giant sunflowers on the roofs of a residence, a policeman on a bear, huge penguins and pigeons in the streets, and many other incredible stories are shared almost daily on the artist’s Instagram.
Grab your popcorn, soda, scroll down the page and have fun!
More info: Instagram
#1
Image source: Vadim Solovyov
#2
Image source: Vadim Solovyov
#3
Image source: Vadim Solovyov
#4
Image source: Vadim Solovyov
#5
Image source: Vadim Solovyov
#6
Image source: Vadim Solovyov
#7
Image source: Vadim Solovyov
#8
Image source: Vadim Solovyov
#9
Image source: Vadim Solovyov
#10
Image source: Vadim Solovyov
#11
Image source: Vadim Solovyov
#12
Image source: Vadim Solovyov
#13
Image source: Vadim Solovyov
#14
Image source: Vadim Solovyov
#15
Image source: Vadim Solovyov
#16
Image source: Vadim Solovyov
#17
Image source: Vadim Solovyov
#18
Image source: Vadim Solovyov
#19
Image source: Vadim Solovyov
#20
Image source: Vadim Solovyov
#21
Image source: Vadim Solovyov
#22
Image source: Vadim Solovyov
#23
Image source: Vadim Solovyov
#24
Image source: Vadim Solovyov
#25
Image source: Vadim Solovyov
#26
Image source: Vadim Solovyov
#27
Image source: Vadim Solovyov
#28
Image source: Vadim Solovyov
#29
Image source: Vadim Solovyov
#30
Image source: Vadim Solovyov
#31
Image source: Vadim Solovyov
#32
Image source: Vadim Solovyov
#33
Image source: Vadim Solovyov
#34
Image source: Vadim Solovyov
#35
Image source: Vadim Solovyov
#36
Image source: Vadim Solovyov
#37
Image source: Vadim Solovyov
#38
Image source: Vadim Solovyov
#39
Image source: Vadim Solovyov
#40
Image source: Vadim Solovyov
#41
Image source: Vadim Solovyov
