Russian Couple Places Tiny Fantasy-Inspired Worlds Into Their Jewelry And Decor Pieces (69 Pics)

Maxim and Diana run their own little workshop “Maple Fox,” where they create unique jewelry. They put different miniature worlds that are short from magical inside their works. For example, they have one of a kind pendants, rings, figurines, and night lights with the heroes and locations from Warhammer, Dota 2, and The Witcher 3. Along with this, they indicate that most often, people commission jewelry designs with ships and lighthouses.

In their unique artworks couple uses wood, horns, mother of pearl, and, of course, epoxy resin.

Diana is an artist and painter, so her main activity in their cool jewelry workshop is precisely artistic. She generates creative ideas and draws sketches for future artwork, participates in the creation of complex compositions. Maxim is engaged in miniatures, as well as in resin casting, shaping future products, grinding, polishing, and the manufacture of all wooden parts and decorations for their handmade jewelry.

More info: Instagram | vk.com

