From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

If you’ve ever wandered the hilly, tile-covered streets of Lisbon, you know the city itself is basically a living, breathing gallery—but keeping up with its ever-changing walls is a full-time job. Enter Luis Rodrigues, the dedicated curator behind the Instagram powerhouse Street Art Lisbon, where he meticulously documents the city’s vibrant urban soul across a staggering 18,000+ posts.
While Luis is quick to remind his 55,000+ followers that he isn’t the artist behind the spray cans, his page has become the definitive digital archive for everything from massive, multi-story murals to those blink-and-you’ll-miss-it stencils hidden in the Alfama district.
More info: Instagram
#1
Image source: street_art_lisbon
#2
Image source: street_art_lisbon
#3
Image source: street_art_lisbon
#4
Image source: street_art_lisbon
#5
Image source: street_art_lisbon
#6
Image source: street_art_lisbon
#7
Image source: street_art_lisbon
#8
Image source: street_art_lisbon
#9
Image source: street_art_lisbon
#10
Image source: street_art_lisbon
#11
Image source: street_art_lisbon
#12
Image source: street_art_lisbon
#13
Image source: street_art_lisbon
#14
Image source: street_art_lisbon
#15
Image source: street_art_lisbon
#16
Image source: street_art_lisbon
#17
Image source: street_art_lisbon
#18
Image source: street_art_lisbon
#19
Image source: street_art_lisbon
#20
Image source: street_art_lisbon
#21
Image source: street_art_lisbon
#22
Image source: street_art_lisbon
#23
Image source: street_art_lisbon
#24
Image source: street_art_lisbon
#25
Image source: street_art_lisbon
#26
Image source: street_art_lisbon
#27
Image source: street_art_lisbon
#28
Image source: street_art_lisbon
#29
Image source: street_art_lisbon
#30
Image source: street_art_lisbon
#31
Image source: street_art_lisbon
#32
Image source: street_art_lisbon
#33
Image source: street_art_lisbon
#34
Image source: street_art_lisbon
#35
Image source: street_art_lisbon
#36
Image source: street_art_lisbon
#37
Image source: street_art_lisbon
#38
Image source: street_art_lisbon
#39
Image source: street_art_lisbon
#40
Image source: street_art_lisbon
#41
Image source: street_art_lisbon
#42
Image source: street_art_lisbon
#43
Image source: street_art_lisbon
#44
Image source: street_art_lisbon
#45
Image source: street_art_lisbon
#46
Image source: street_art_lisbon
#47
Image source: street_art_lisbon
#48
Image source: street_art_lisbon
#49
Image source: street_art_lisbon
#50
Image source: street_art_lisbon
Follow Us