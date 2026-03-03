From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

by

If you’ve ever wandered the hilly, tile-covered streets of Lisbon, you know the city itself is basically a living, breathing gallery—but keeping up with its ever-changing walls is a full-time job. Enter Luis Rodrigues, the dedicated curator behind the Instagram powerhouse Street Art Lisbon, where he meticulously documents the city’s vibrant urban soul across a staggering 18,000+ posts.

While Luis is quick to remind his 55,000+ followers that he isn’t the artist behind the spray cans, his page has become the definitive digital archive for everything from massive, multi-story murals to those blink-and-you’ll-miss-it stencils hidden in the Alfama district.

More info: Instagram

#1

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#2

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#3

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#4

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#5

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#6

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#7

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#8

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#9

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#10

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#11

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#12

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#13

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#14

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#15

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#16

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#17

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#18

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#19

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#20

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#21

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#22

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#23

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#24

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#25

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#26

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#27

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#28

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#29

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#30

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#31

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#32

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#33

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#34

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#35

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#36

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#37

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#38

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#39

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#40

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#41

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#42

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#43

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#44

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#45

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#46

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#47

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#48

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#49

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

#50

From Giant Murals To Hidden Gems: 50 Photos Of Lisbon’s Urban Art That Reimagined The Entire Cityscape

Image source: street_art_lisbon

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Can You Guess These Bands And Musicians Without Looking At The Answers?
3 min read
Nov, 11, 2025
Bosch Season 2
Bosch Season 1 Episode 1 Review: “Pilot”
3 min read
Feb, 14, 2015
This Twitter Profile Collects Only The Most Respectful Memes, Here Are 50 Of The Best
3 min read
Nov, 15, 2025
We Created A Lamp To Pause Time And Stay In The Moment Forever
3 min read
Nov, 13, 2025
Mayim Bialik: Bio And Career Highlights
3 min read
Dec, 12, 2025
Our NASA-Inspired Green Wheel Lets You Grow Herbs And Salad Indoors
3 min read
Nov, 11, 2025