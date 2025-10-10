21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

by

Harrison, an American artist based in Thailand, is the creator of Quills Comics. Alongside his main job as a teacher, he has always wanted to dive into comics, and Calix and Marv is where that dream comes to life. The series follows two unlikely roommates, Calix and Marv, whose spiky personalities make for both funny and heartwarming moments.

The comic captures everyday life in a lighthearted way, blending gaming, daily struggles, and the occasional absurd situation. Readers quickly find themselves relating to the characters’ quirks, frustrations, and friendships, making Quills Comics a fun and down-to-earth escape.

More info: Instagram

#1

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#2

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#3

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#4

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#5

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#6

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#7

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#8

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#9

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#10

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#11

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#12

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#13

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#14

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#15

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#16

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#17

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#18

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#19

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#20

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

#21

21 Funny Comics About Gaming, Life, And A Prickly Roommate Duo

Image source: quillscomic

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Highly Doubt Amy Schumer is Bothered By Your Bad Reviews
3 min read
Mar, 15, 2017
Guy Makes an Epic Video to Try and Sell His 1996 Suzuki Vitara
3 min read
May, 4, 2017
Men And Cats: Photographer Challenges ‘Crazy Cat Lady’ Stereotype
3 min read
Jul, 27, 2025
How Mysteries at the Museum Has Changed Since Season 1
3 min read
Jan, 19, 2019
How Jamie Otis-Hehner and Doug Hehner Are The Most Successful MAFS Couple
3 min read
Sep, 10, 2023
The Charlie Day Commencement Speech Was As Good As It Sounds
3 min read
Jan, 23, 2016
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.