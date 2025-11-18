30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

by

Ruth Martin, better known on social media as “Sweet Corn And Lettuce”, is a talented cartoonist and a “biologist disguised as a science teacher”. Her comics go beyond just being entertaining; they offer a fresh perspective on everyday life. With over 26,900 followers on Instagram, Ruth’s work can promise you a break from the tiredness that can come with the routine of daily existence. 

Through her unique blend of humor, relatable situations, and insightful commentary, Ruth’s comics serve as a refreshing lens through which to view the ordinary. So, without further ado, scroll down for a lighthearted break from the daily grind.

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | ko-fi.com

#1

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#2

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#3

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#4

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#5

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#6

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#7

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#8

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#9

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#10

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#11

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#12

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#13

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#14

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#15

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#16

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#17

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#18

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#19

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#20

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#21

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#22

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#23

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#24

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#25

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#26

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#27

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#28

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#29

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

#30

30 Funny And Relatable Comics By Ruth Martin For A Break From The Everyday Hustle

Image source: sweetcornandlettuce

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The Strange “This Is Us” Switch-Up: Is Miguel More Likeable Than Kevin Now?
3 min read
Jan, 17, 2018
183 Of The Most Creative Cakes That Are Too Cool To Eat
3 min read
Nov, 11, 2025
Smallest Wild Cat In Western Hemisphere Gets Cuter As Video Unveils What It Sounds Like
3 min read
Nov, 14, 2025
30 New Pics That Reveal The Darker Side Of Our Favorite Cartoon Characters And They Might Ruin Your Childhood
3 min read
Nov, 16, 2025
Psych 5.14 “The Polarizing Express” Review
3 min read
Dec, 16, 2010
How Has The Conners Held Up Since Roseanne’s Exit?
3 min read
Jan, 17, 2019
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.