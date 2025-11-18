Artist Illustrates What It’s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

by

Chuck Mullin, a London-based artist, channels her battle with anxiety and depression into her artwork by creating comics centered around… well a pigeon protagonist. Initiating this creative journey at seventeen as a means to navigate her mental health struggles, she discovered that pigeons were an ideal medium to convey the intricacies of mental struggles people go through.

Her book, “Bird Brain,” showcases this journey with humor and poignancy, offering a window into her experiences with anxiety, isolation, and the occasional triumphs of optimism, thereby resonating with a wide audience online.

More info: Instagram | linktr.ee

#1

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#2

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#3

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#4

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#5

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#6

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#7

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#8

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#9

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#10

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#11

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#12

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#13

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#14

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#15

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#16

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#17

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#18

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#19

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#20

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#21

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#22

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#23

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#24

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#25

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#26

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#27

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#28

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#29

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

#30

Artist Illustrates What It&#8217;s Like To Live With Anxiety And Depression Through The Eyes Of A Pigeon (30 New Pics)

Image source: chuckdrawsthings

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Built A Meditation Bench In The Garden
3 min read
Nov, 13, 2025
Five Reasons a GLOW Wrap Up Movie Needs to Happen
3 min read
Dec, 8, 2020
A Cool Video Of How Hostess Snacks Are Made
3 min read
Apr, 18, 2018
Hey Pandas, What’s The Dumbest Thing Somebody You Know Ever Said/Did? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
90 Random Creepy Facts And Pictures To Deprive Somebody Of Sleep
3 min read
Aug, 26, 2025
“To The Rest Of The World, You Have No Idea What’s Coming”: Man Lists 6 Stages Italy Has Gone Through
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.