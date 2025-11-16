41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

by

Inspired by her love for animals, Tatiana Barakova has taken wool art to a whole new level. How you might ask? Well, Tatyana creates stuffed animals made from wool, and they look so incredibly realistic, so much that you might have to touch them to realize they’re not alive.

Tatiana’s work has been previously featured on Bored Panda, and you can find her works by clicking here.

More info: Instagram | bearpile.com

#1

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#2

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#3

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#4

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#5

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#6

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#7

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#8

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#9

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#10

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#11

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#12

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#13

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#14

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#15

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#16

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#17

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#18

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#19

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#20

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#21

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#22

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#23

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#24

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#25

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#26

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#27

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#28

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#29

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#30

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#31

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#32

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#33

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#34

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#35

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#36

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#37

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#38

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#39

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#40

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

#41

41 Miniature Animal Sculptures From Wool Made By This Artist

Image source: tatianabarakova

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Some Actors Will Forever Be Defined By A Character They Played, So I Photoshopped 14 Movie Posters To Illustrate What I See
3 min read
Nov, 14, 2025
I Reimagined Covers Of Classic And Newer Iconic Albums And Music Singles
3 min read
Nov, 12, 2025
This Woman Talks Man Out Of Jumping Off A Bridge By Quoting Linkin Park Lyrics
3 min read
Nov, 13, 2025
Hey Pandas, What Is One Thing That You Love About Yourself? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Shameless
Shameless Review: Frank Finds a Home Sweet Homeless Shelter
3 min read
Oct, 16, 2016
45 Playful Crossovers Where Your Favorite Characters Share The Screen
3 min read
Aug, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.