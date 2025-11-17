35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

by

Today, we are delighted to present a fresh portion of hilarious comics from one of Bored Panda’s favorite artists, Steve Nelson. While some of you may already be familiar with this talented individual, allow us to introduce the artist to those who are yet to discover his work. Steve is a British comedy writer and illustrator based in Brighton, UK. Among many other comics by various authors out there, Nelson’s work is a true gem that you just cannot miss.

Without further delay, we would love to share with you the latest pieces by Steve Nelson. And if, by any chance, you have yet to experience the joy of his past works, we encourage you to see the previous Bored Panda articles that feature the artist’s creations by clicking hereherehereherehere, here, and here.

More info: Instagram | snelse.co.uk | twitter.com | Facebook

#1

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#2

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#3

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#4

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#5

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#6

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#7

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#8

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#9

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#10

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#11

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#12

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#13

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#14

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#15

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#16

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#17

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#18

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#19

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#20

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#21

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#22

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#23

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#24

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#25

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#26

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#27

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#28

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#29

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#30

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#31

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#32

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#33

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#34

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

#35

35 Of The Funniest Sarcasm-Filled Illustrations And Comics By Steve Nelson That May Make You Chuckle (New Pics)

Image source: snelse_

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, Have You Ever Been Banned From Places Or Websites? If So, Why?
3 min read
Nov, 16, 2025
The Rise and Fall of Armie Hammer: What We know About the Documentary
3 min read
Jun, 27, 2023
People Are Sharing Stories About The Dumbest Dogs They’ve Ever Known In This Viral Thread (40 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
Landsberg Am Lech, the Place Where Hitler Wrote ‘Mein Kampf’
3 min read
Nov, 14, 2025
30 Pics That Point Out What’s Wrong With Our Society, As Shared On This X Page
3 min read
Nov, 17, 2025
Pokemon Go is Holding a Special Egg Event
3 min read
Jan, 26, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.