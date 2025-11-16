This Japanese Artist Creates Poetic Existential Illustrations (35 New Pics)

While some illustrations are very clear in what they portray, sometimes such drawings can become a little bit too “on the nose.” The works of authors like avogado6 are more poetic and enigmatic than that, and they make their viewer pause a little bit and reflect.

And even though they’re united under a rigid pastel anime style, the topics are diverse and moods shift from blues to creepy and cruel. But no matter the topic, they have a certain melancholic and existential atmosphere that makes it hard to mistake his work for someone else’s.

More info: avogado6.com | Instagram | twitter.com

#1

Image source: avogado6_jp

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

