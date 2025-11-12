This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

by

Dave Pollot (previously here and here) is a US painter who brings new life to old and forgotten art. He buys thrift store paintings and perfectly “enhances” them with pop culture symbols, giving a cool, nerdy spin to what’s dusting away inside cracked frames.

“Most are prints or lithographs,” he told Bored Panda. “Any scratches or marks are carefully touched up and then my own visions are added.” Before focusing on repurposing discarded thrift art, Dave painted more ‘serious’ architectural paintings and landscapes. Now, however, he’s completely devoted to his new passion.

“Concepts range from pop culture to dada themes. What was once destined for a landfill is now an appreciated piece of art and conversation piece.” Luckily, it’s still an ongoing series so there should be more of these to come!

More info: davepollot.com | Etsy | Facebook | Instagram

#1

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#2

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#3

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#4

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#5

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#6

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#7

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#8

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#9

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#10

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#11

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#12

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#13

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#14

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#15

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#16

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#17

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#18

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#19

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#20

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#21

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#22

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#23

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#24

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#25

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#26

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#27

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#28

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#29

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#30

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#31

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#32

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#33

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#34

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#35

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#36

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#37

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#38

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#39

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#40

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#41

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#42

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#43

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#44

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#45

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#46

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#47

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#48

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#49

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#50

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#51

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#52

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#53

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#54

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#55

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#56

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#57

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#58

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#59

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#60

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#61

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#62

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#63

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#64

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#65

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#66

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#67

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#68

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#69

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#70

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#71

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#72

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#73

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#74

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#75

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#76

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#77

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#78

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#79

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#80

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#81

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#82

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#83

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#84

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#85

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#86

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#87

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#88

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#89

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#90

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#91

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#92

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#93

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#94

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#95

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#96

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#97

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#98

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#99

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#100

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#101

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#102

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#103

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#104

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#105

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#106

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#107

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#108

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#109

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#110

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#111

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#112

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#113

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#114

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#115

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#116

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#117

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#118

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#119

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#120

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#121

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#122

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#123

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#124

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#125

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#126

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#127

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#128

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#129

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#130

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#131

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#132

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#133

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#134

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

#135

This Guy Continues To Paint Pop-Culture Characters Into Old Thrift-Store Paintings (New Pics)

Image source: Dave Pollot

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Remembering ‘My 600-lb Life’ Star, Lisa Fleming, Dead at 50
3 min read
May, 30, 2024
I Am Making Pictures Using Stones, Paint, Wood, And Imagination
3 min read
Nov, 12, 2025
The Last Blockbuster Is Alive, And Here’s 189 Of Their Funniest Tweets
3 min read
Nov, 12, 2025
Teryl Rothery: Career Highlights of the ‘Stargate SG-1’ Actress
3 min read
Aug, 16, 2024
I Draw Line Maps Of World Cities
3 min read
Nov, 12, 2025
Meghan Markle Makes Emotional Confession Related To Queen Elizabeth’s Passing
3 min read
Aug, 27, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.