40 New Photos That Show What Daily Life In Japan Looks Like By Photographer Shin Noguchi

Shin Noguchi, a talented photographer based in Kamakura and working in Tokyo, possesses a remarkable ability to capture intriguing snapshots of peculiar, and even somewhat whacky moments involving passers-by.

His photographs, taken in various locations throughout Japan (mostly in Kamakura), present an unbiased perspective, offering glimpses into authentic, unguarded moments that evoke a sense of mystery and occasional humor. Noguchi’s keen eye for detail and his aptitude for seizing spontaneous instances allow him to create a captivating visual narrative that showcases the quirkiness and unique charm of everyday life in Japan.

The photographer has also been featured on Bored Panda previously, and if you’d like to see more of his photographs, then make sure to click here!

More info: Instagram | shinnoguchiphotography.com

#1

Image source: shinnoguchiphotos

#2

Image source: shinnoguchiphotos

#3

Image source: shinnoguchiphotos

#4

Image source: shinnoguchiphotos

#5

Image source: shinnoguchiphotos

#6

Image source: shinnoguchiphotos

#7

Image source: shinnoguchiphotos

#8

Image source: shinnoguchiphotos

#9

Image source: shinnoguchiphotos

#10

Image source: shinnoguchiphotos

#11

Image source: shinnoguchiphotos

#12

Image source: shinnoguchiphotos

#13

Image source: shinnoguchiphotos

#14

Image source: shinnoguchiphotos

#15

Image source: shinnoguchiphotos

#16

Image source: shinnoguchiphotos

#17

Image source: shinnoguchiphotos

#18

Image source: shinnoguchiphotos

#19

Image source: shinnoguchiphotos

#20

Image source: shinnoguchiphotos

#21

Image source: shinnoguchiphotos

#22

Image source: shinnoguchiphotos

#23

Image source: shinnoguchiphotos

#24

Image source: shinnoguchiphotos

#25

Image source: shinnoguchiphotos

#26

Image source: shinnoguchiphotos

#27

Image source: shinnoguchiphotos

#28

Image source: shinnoguchiphotos

#29

Image source: shinnoguchiphotos

#30

Image source: shinnoguchiphotos

#31

Image source: shinnoguchiphotos

#32

Image source: shinnoguchiphotos

#33

Image source: shinnoguchiphotos

#34

Image source: shinnoguchiphotos

#35

Image source: shinnoguchiphotos

#36

Image source: shinnoguchiphotos

#37

Image source: shinnoguchiphotos

#38

Image source: shinnoguchiphotos

#39

Image source: shinnoguchiphotos

#40

Image source: shinnoguchiphotos

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
