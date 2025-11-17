Glimpses Of Everyday Life In Asia: 30 Captivating Photographs By Ryosuke Kosuge (New Pics)

Ryosuke Kosuge, also known as RK, is a Tokyo-based photographer who is the master of capturing the beauty and diversity of Asia. He travels around countries like Japan, Taiwan, China and Vietnam to photograph captivating architecture, cityscapes, nature and the beautiful people that live there.

You might’ve seen Kosuge’s fascinating images in our previous article. Today, we’ve gathered even more of his incredible photographs to share with you. So let yourself be swept away by the charm of Asia, as captured through Kosuge’s lens. 

More info: Instagram | rkrkrk.tokyo | twitter.com | Facebook | youtube.com

#1 Japan

Image source: rkrkrk

#2 Japan

Image source: rkrkrk

#3 Singapore

Image source: rkrkrk

#4 Japan

Image source: rkrkrk

#5 Japan

Image source: rkrkrk

#6 Taiwan

Image source: rkrkrk

#7 Taiwan

Image source: rkrkrk

#8 Vietnam

Image source: rkrkrk

#9 Japan

Image source: rkrkrk

#10 Japan

Image source: rkrkrk

#11 Taiwan

Image source: rkrkrk

#12 China

Image source: rkrkrk

#13 Japan

Image source: rkrkrk

#14 Nakano, Tokyo, Japan

Image source: rkrkrk

#15 Japan

Image source: rkrkrk

#16 Japan

Image source: rkrkrk

#17 Taiwan

Image source: rkrkrk

#18 Japan

Image source: rkrkrk

#19 Taiwan

Image source: rkrkrk

#20 Taiwan

Image source: rkrkrk

#21 Vietnam

Image source: rkrkrk

#22 Akihabara, Tokyo, Japan

Image source: rkrkrk

#23 China

Image source: rkrkrk

#24 Taiwan

Image source: rkrkrk

#25 Taiwan

Image source: rkrkrk

#26 Taiwan

Image source: rkrkrk

#27 Taiwan

Image source: rkrkrk

#28 Taiwan

Image source: rkrkrk

#29 Taiwan

Image source: rkrkrk

#30 Taiwan

Image source: rkrkrk

Patrick Penrose
