This Photographer Uses Everyday Objects To Turn The World Into Clever Visual Illusions (52 New Pics)

Some artists don’t just photograph the world around them; they bend it into something completely unexpected. Portuguese photographer and visual artist Hugo Suíssas has a way of turning streets, buildings, landmarks, and everyday objects into playful optical illusions that make you pause for a second look. Based in Lisbon, he uses forced perspective, careful composition, and a sharp sense of visual humor to create images where ordinary objects suddenly interact with the world on a much larger scale.
His work has been featured on Bored Panda before, and it is easy to see why readers connected with it. Suíssas has built a distinctive visual language around surprise, imagination, and precision. Entirely self-taught, he describes himself as someone driven by a constant need to create ideas that feel fresh and unexpected, often sketching concepts and experimenting with new ways to reframe familiar places.
More info: Instagram
