Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

by

John Ed De Vera is a multidisciplinary designer who creates impressive imaginary worlds with simple tools like paper and scissors. His paper art mesmerizes people with its intricacy as well as its use of depth and shadow, created by stacking several layers of paper together.

Each step requires meticulous hand-crafting. Each element is first traced on bond paper and then, transferred to a thicker piece that is cut and compiled into a colorful arrangement. From fictional characters to famous pop-culture icons, we have no doubt this artist can make anything jump off the page with his paper creations.

More info: Instagram

#1

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#2

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#3

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#4

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#5

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#6

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#7

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#8

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#9

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#10

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#11

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#12

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#13

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#14

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#15

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#16

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#17

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#18

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#19

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#20

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#21

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#22

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#23

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#24

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#25

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#26

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#27

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#28

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#29

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#30

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#31

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#32

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#33

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#34

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#35

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#36

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#37

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#38

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#39

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

#40

Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

Image source: John Ed De Vera

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
50 Times Dogs Managed To Fall Asleep In Hilariously Awkward Positions
3 min read
Nov, 13, 2025
24 Decor Upgrades That Are Equal Parts “Ooh, Pretty” And “Oh, That’s Useful”
3 min read
Aug, 28, 2025
forged in fire
Meet The Cast of Forged in Fire
3 min read
Nov, 3, 2019
Customer Finds Out Tattoo Artist Is Convicted Felon And Demands Their Money Back, Shop Responds In Best Way
3 min read
Nov, 13, 2025
Banshee
Banshee Season 3 Episode 6 Review: “We Were All Someone Else Yesterday”
3 min read
Feb, 14, 2015
Hopper
David Harbour as Magnum P.I. is All We Hoped for and More
3 min read
Jul, 14, 2019
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.