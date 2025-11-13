Artist Shows Off His Incredible Paper Work Skills By Recreating Famous Pop Culture Characters

John Ed De Vera is a multidisciplinary designer who creates impressive imaginary worlds with simple tools like paper and scissors. His paper art mesmerizes people with its intricacy as well as its use of depth and shadow, created by stacking several layers of paper together.
Each step requires meticulous hand-crafting. Each element is first traced on bond paper and then, transferred to a thicker piece that is cut and compiled into a colorful arrangement. From fictional characters to famous pop-culture icons, we have no doubt this artist can make anything jump off the page with his paper creations.
More info: Instagram
