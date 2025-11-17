My 30 Comics About Jimmy And Bill, Who Always Get Caught In Hilarious Predicaments

I began making comics almost 3 years ago starting with a pair of characters who would evolve into a mainstay on my page. Jimmy and Bill are two friends and sometimes enemies who cannot help but get in each other’s way as they find themselves in nonsensical situations.
More info: Instagram | mastodon.social | tiktok.com | twitter.com | webtoons.com | tapas.io
#1
Image source: veggiedonut_comics
#2
Image source: veggiedonut_comics
#3
Image source: veggiedonut_comics
#4
Image source: veggiedonut_comics
#5
Image source: veggiedonut_comics
#6
Image source: veggiedonut_comics
#7
Image source: veggiedonut_comics
#8
Image source: veggiedonut_comics
#9
Image source: veggiedonut_comics
#10
Image source: veggiedonut_comics
#11
Image source: veggiedonut_comics
#12
Image source: veggiedonut_comics
#13
Image source: veggiedonut_comics
#14
Image source: veggiedonut_comics
#15
Image source: veggiedonut_comics
#16
Image source: veggiedonut_comics
#17
Image source: veggiedonut_comics
#18
Image source: veggiedonut_comics
#19
Image source: veggiedonut_comics
#20
Image source: veggiedonut_comics
#21
Image source: veggiedonut_comics
#22
Image source: veggiedonut_comics
#23
Image source: veggiedonut_comics
#24
Image source: veggiedonut_comics
#25
Image source: veggiedonut_comics
#26
Image source: veggiedonut_comics
#27
Image source: veggiedonut_comics
#28
Image source: veggiedonut_comics
#29
Image source: veggiedonut_comics
#30
Image source: veggiedonut_comics
#31
Image source: veggiedonut_comics
#32
Image source: veggiedonut_comics
#33
Image source: veggiedonut_comics
#34
Image source: veggiedonut_comics
Follow Us