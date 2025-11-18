This Artist Creates Cartoons On Everyday Life And Is Not Afraid To Illustrate Sensitive Subjects (30 New Pics)

Being honest can be difficult. Sometimes people avoid sharing their opinions on sensitive topics and keep their thoughts to themselves to avoid judgment from others. On the other hand, some feel obliged to share their observations of the world with a wider audience. This act is precious and often courageous.

Dennis Goris is an artist dedicated to showcasing current events, people suffering from injustice, and politicians avoiding consequences for their wrongdoings. We’ve featured some of his earlier cartoons in our previous posts, so make sure to catch up on those. We also had the opportunity to talk to the artist, so be sure to scroll down and read more about the creator of this insightful series that we’re excited to present to you.

More info: Instagram | x.com | cartoonmovement.com | Facebook

#1

#1

Image source: dennisgoris

#2

#2

Image source: dennisgoris

#3

#3

Image source: dennisgoris

#4

#4

Image source: dennisgoris

#5

#5

Image source: dennisgoris

#6

#6

Image source: dennisgoris

#7

#7

Image source: dennisgoris

#8

#8

Image source: dennisgoris

#9

#9

Image source: dennisgoris

#10

#10

Image source: dennisgoris

#11

#11

Image source: dennisgoris

#12

#12

Image source: dennisgoris

#13

#13

Image source: dennisgoris

#14

#14

Image source: dennisgoris

#15

#15

Image source: dennisgoris

#16

#16

Image source: dennisgoris

#17

#17

Image source: dennisgoris

#18

#18

Image source: dennisgoris

#19

#19

Image source: dennisgoris

#20

#20

Image source: dennisgoris

#21

#21

Image source: dennisgoris

#22

#22

Image source: dennisgoris

#23

#23

Image source: dennisgoris

#24

#24

Image source: dennisgoris

#25

#25

Image source: dennisgoris

#26

#26

Image source: dennisgoris

#27

#27

Image source: dennisgoris

#28

#28

Image source: dennisgoris

#29

#29

Image source: dennisgoris

#30

#30

Image source: dennisgoris

