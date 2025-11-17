50 Painfully Funny Pics Of People Who Are Getting Old Faster Than They Expected (New Pics)

At what age are you considered an old person? Well, that really depends on who you are asking. If you decide to pose this question to a 5-year-old, there’s a high chance you’ll be called a grandma or grandpa for being over 30. If you ask a 60-year-old, they might tell you that they’re still in their prime and don’t feel old at all.
The truth is that old age does not simply start at a number that’s set in stone. It’s all very relative and depends on a lot of different factors.
For example, this list, comprised of the most recent contributions to the “[Heck] I’m Old” subreddit, can be a great determining factor. Do you know what a floppy disk is? Have you used a telephone booth? Do you think the ’70s were 30 years ago? Then, welcome to the older generation! No worries, we still have a lot of fun here too, it’s just that our joints are creakier.
#1 Gone But Not Forgotten
Image source: damagedgoodz99824
#2 Anyone Remember The Metal Lid You Had To Use A Butter Knife To Pop Off?
Image source: Prestigious_Bid_2041
#3 Meirl
Image source: jessecase
#4 Yeah Happens Often Irl
Image source: avenaim
#5 I Know You All Or Almost All Of Us Remember This
Image source: damagedgoodz99824
#6 Mmmm Plastic Water
Image source: LevelHeadedFreak
#7 A Trip Down Memory Lane
Image source: damagedgoodz99824
#8 Maybe It’s Just Me, But When I Pay For Music, I Want Something Tangible In My Hands
Image source: damagedgoodz99824
#9 Who Else Remembers Cigarette Vending Machines That Had No Way To Check A Persons Age And Operated On The Honor System?
Image source: MustiParabola
#10 Remember Getting Your Feet Measured By This Bulky Thing?
Image source: damagedgoodz99824
#11 I Know I’m Not Alone
Image source: damagedgoodz99824
#12 “When I Was Your Age, The Internet Came Through The Phone And It Sounded Like Screaming Robots”
Image source: ThePenIslands
#13 35 Mm Film Canister Holders
Image source: CenterAisle
#14 My Favorite Part Of Mad Magazine
Image source: [deleted]
#15 What Reels Did You Have?
Image source: damagedgoodz99824
#16 So Very True! More So On Monday Mornings
Image source: damagedgoodz99824
#17 Did Anyone Else Use To Put These Together As A Kid?
Image source: damagedgoodz99824
#18 Who Remembers This Toy Phone? I Had One As A Kid. Did Anyone Else Have One?
Image source: damagedgoodz99824
#19 Get Off My Lawn – Uh, Playground
Image source: ItsPronouncedMo-BEEL
#20 If You Know What The Tape Is For, Your Back Probably Hurts
Image source: Detrius67
#21 This Is 💯% True
Image source: damagedgoodz99824
#22 Norman Lear (101), Mel Brooks (96), Dick Van Dyke (97) With Youngster Judd Apatow (55)
Image source: Serling45
#23 Does Anyone Else Miss The Butter Rum Lifesavers?
Image source: damagedgoodz99824
#24 The Good Old Days Of Dodge Ball When We Used Real Rubber Balls
Image source: damagedgoodz99824
#25 Then He Played The Cassette In The Car On The Way Home. And Wept Thinking About That Summer And That Girl He Never Had A Chance With :(
Image source: cherrydiamond
#26 Omg It’s So Flat…and Square
Image source: TiffMHardy
#27 Just Seems Like Yesterday
Image source: damagedgoodz99824
#28 Who Remembers These?
Image source: damagedgoodz99824
#29 Damn, It’s Scratched
Image source: TactlesslyTactful
#30 Remember When You Could See These Just About Everywhere?
Image source: damagedgoodz99824
#31 Who Remembers Mcdonalds Ash Trays?
Image source: mark30322
#32 My Mom Had One At Her House. But My Dad Never Had One Cause He Said They Weren’t Practical. The Shows Of Having Divorced Parents
Image source: damagedgoodz99824
#33 Who Remembers All Wooden Playgrounds? All Metal Ones Were More Fun Though
Image source: damagedgoodz99824
#34 It Happens To Us All Sooner Or Later
Image source: LucidCunning
#35 When I Was Growing Up We Never, Ever Had A Single Snow Day. No Matter What Our Butts Were At School
Image source: damagedgoodz99824
#36 Did Anyone Else Spend A Fair Amount Of Time Reading These?
Image source: damagedgoodz99824
#37 Evolution Of How We Listen To Music
Image source: mark30322
#38 Zed And Sweetchuck
Image source: mark30322
#39 Remember When A Gallon Of Hawaiian Punch Came In A Big Can?
Image source: damagedgoodz99824
#40 Who Remembers Root Beer Barrels Candies?
Image source: damagedgoodz99824
#41 This Is Radar From M*a*s*h. Now I Really Know I’m Old
Image source: Browndog888
#42 This Certified Classic Premiered 30 Years Ago
Image source: Marambal17
#43 How Do You Do, Fellow Peebles?
Image source: VeryBadLlama
#44 I’m This Old
Image source: ElectricJoeBlue
#45 Steve Buscemi, Adam Sandler And Brendan Fraser. 1994 And Now
Image source: damagedgoodz99824
#46 Who Remembers These Batteries And Thought They Were So Cool!?
Image source: damagedgoodz99824
#47 Titanic On Vhs – The Struggle Was Real
Image source: OmicronGR
#48 This Year, Toby Froud, The Baby In “Labyrinth,” Turns 39, The Age David Bowie Was When The Movie Came Out
Image source: AdamWestsButtDouble
#49 These Were So Fun
Image source: fun19922023
#50 That Belongs… In A Museum?
Image source: TheLaughingForest
