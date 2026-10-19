59 Random Memes That Feel Like The Internet Let Its Intrusive Thoughts Win

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Few things in life can make us forget about our real-life problems quite like scrolling through a good list of jokes. It’s a dopamine kick, and honestly, sometimes we need it to forget about that pesky coworker or the rude lady at the supermarket.

And so, we’ve gathered a collection of the most creative memes from a unique account on X that seems dedicated to improving people’s lives with random, context-free memes and images that are somehow hilarious and really tickle our funny bone. So sit back and enjoy your scrolling session!

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Patrick Penrose
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