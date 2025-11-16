The 200 Most Popular Baby Names Of 2022

by

Creating a note titled “baby name ideas” on your phone (un)officially marks the beginning of your new life as a parent — an existence full of joy, sleepless nights, and a constant state of overwhelming feelings. Giving a name to that small bean growing inside of you makes everything much more real. The next 20 years or so will be spent maturing together with this little person, so the choice is more important than ever.

Since you’re in the throes of a pregnancy-induced roller coaster of emotions, you’re probably spending a considerable amount of time scrolling through lists of names scattered around the web. But if you’re here, reading this, it means you haven’t found The One. Not yet.

That’s why we compiled a list of the most popular baby names of 2022. These names will be the most appreciated in the upcoming years, so take a look and see if any of them strikes your fancy. Meet your future baby with confidence, knowing that the name you chose will be as awesome as they are!

Also, keep in mind that we’ve compiled the original order based on the most popular names on BabyCenter. It’s up to you and other Pandas to upvote your favorite baby names to see them rank higher on the list. These cute names are surefire winners this year, so let us know in the comments if you think one of them fits your little bundle of joy!

#1

Lily

Image source: babycenter.com

#2

Amelia

Image source: babycenter.com

#3

Hazel

Image source: babycenter.com

#4

Grace

Image source: babycenter.com

#5

Olivia

Image source: babycenter.com

#6

Luna

Image source: babycenter.com

#7

Evelyn

Image source: babycenter.com

#8

Avery

Image source: babycenter.com

#9

Mia

Image source: babycenter.com

#10

Violet

Image source: babycenter.com

#11

Elizabeth

Image source: babycenter.com

#12

Maya

Image source: babycenter.com

#13

Emma

Image source: babycenter.com

#14

Alexander

Image source: babycenter.com

#15

Ivy

Image source: babycenter.com

#16

Theo

Image source: babycenter.com

#17

Naomi

Image source: babycenter.com

#18

Nathan

Image source: babycenter.com

#19

Zoe

Image source: babycenter.com

#20

Ariana

Image source: babycenter.com

#21

Adeline

Image source: babycenter.com

#22

Mateo

Image source: babycenter.com

#23

Isabella

Image source: babycenter.com

#24

James

Image source: babycenter.com

#25

Ellie

Image source: babycenter.com

#26

Daniel

Image source: babycenter.com

#27

Chloe

Image source: babycenter.com

#28

Bella

Image source: babycenter.com

#29

Victoria

Image source: babycenter.com

#30

Adam

Image source: babycenter.com

#31

Autumn

Image source: babycenter.com

#32

Miles

Image source: babycenter.com

#33

Christopher

Image source: babycenter.com

#34

Jeremiah

Image source: babycenter.com

#35

Sadie

Image source: babycenter.com

#36

Christian

Image source: babycenter.com

#37

Liam

Image source: babycenter.com

#38

Noah

Image source: babycenter.com

#39

Ava

Image source: babycenter.com

#40

Levi

Image source: babycenter.com

#41

Charlotte

Image source: babycenter.com

#42

Leo

Image source: babycenter.com

#43

Scarlett

Image source: babycenter.com

#44

Ezra

Image source: babycenter.com

#45

Nova

Image source: babycenter.com

#46

Luca

Image source: babycenter.com

#47

Ethan

Image source: babycenter.com

#48

Ella

Image source: babycenter.com

#49

Aiden

Image source: babycenter.com

#50

Benjamin

Image source: babycenter.com

#51

Mason

Image source: babycenter.com

#52

Sofia

Image source: babycenter.com

#53

Jack

Image source: babycenter.com

#54

Jackson

Image source: babycenter.com

#55

Gabriel

Image source: babycenter.com

#56

Paisley

Image source: babycenter.com

#57

Eleonor

Image source: babycenter.com

#58

Samuel

Image source: babycenter.com

#59

Isla

Image source: babycenter.com

#60

Emilia

Image source: babycenter.com

#61

Julian

Image source: babycenter.com

#62

Hannah

Image source: babycenter.com

#63

Aaliyah

Image source: babycenter.com

#64

Adrian

Image source: babycenter.com

#65

Audrey

Image source: babycenter.com

#66

Kennedy

Image source: babycenter.com

#67

Brooklyn

Image source: babycenter.com

#68

River

Image source: babycenter.com

#69

Hailey

Image source: babycenter.com

#70

Claire

Image source: babycenter.com

#71

Melody

Image source: babycenter.com

#72

Freya

Image source: babycenter.com

#73

Anna

Image source: babycenter.com

#74

Sarah

Image source: babycenter.com

#75

Oliver

Image source: babycenter.com

#76

Elijah

Image source: babycenter.com

#77

Sophia

Image source: babycenter.com

#78

Asher

Image source: babycenter.com

#79

Aurora

Image source: babycenter.com

#80

Mila

Image source: babycenter.com

#81

Sebastian

Image source: babycenter.com

#82

Henry

Image source: babycenter.com

#83

Hudson

Image source: babycenter.com

#84

Layla

Image source: babycenter.com

#85

Owen

Image source: babycenter.com

#86

Camila

Image source: babycenter.com

#87

Kai

Image source: babycenter.com

#88

Elliana

Image source: babycenter.com

#89

William

Image source: babycenter.com

#90

Logan

Image source: babycenter.com

#91

Michael

Image source: babycenter.com

#92

Riley

Image source: babycenter.com

#93

Abigail

Image source: babycenter.com

#94

Nora

Image source: babycenter.com

#95

Lincoln

Image source: babycenter.com

#96

David

Image source: babycenter.com

#97

Leilani

Image source: babycenter.com

#98

Elias

Image source: babycenter.com

#99

Theodore

Image source: babycenter.com

#100

Isaiah

Image source: babycenter.com

#101

Lucy

Image source: babycenter.com

#102

Alice

Image source: babycenter.com

#103

Sophie

Image source: babycenter.com

#104

Joseph

Image source: babycenter.com

#105

Valentina

Image source: babycenter.com

#106

Lillian

Image source: babycenter.com

#107

Eva

Image source: babycenter.com

#108

Xavier

Image source: babycenter.com

#109

Joshua

Image source: babycenter.com

#110

Weston

Image source: babycenter.com

#111

Ruby

Image source: babycenter.com

#112

Aubrey

Image source: babycenter.com

#113

Lucas

Image source: babycenter.com

#114

Harper

Image source: babycenter.com

#115

Aria

Image source: babycenter.com

#116

Gianna

Image source: babycenter.com

#117

Willow

Image source: babycenter.com

#118

Penelope

Image source: babycenter.com

#119

Ezekiel

Image source: babycenter.com

#120

Jayden

Image source: babycenter.com

#121

Stella

Image source: babycenter.com

#122

Jacob

Image source: babycenter.com

#123

Emily

Image source: babycenter.com

#124

Everly

Image source: babycenter.com

#125

Kinsley

Image source: babycenter.com

#126

Athena

Image source: babycenter.com

#127

Delilah

Image source: babycenter.com

#128

Matthew

Image source: babycenter.com

#129

John

Image source: babycenter.com

#130

Addison

Image source: babycenter.com

#131

Thomas

Image source: babycenter.com

#132

Eli

Image source: babycenter.com

#133

Ryan

Image source: babycenter.com

#134

Natalie

Image source: babycenter.com

#135

Ayla

Image source: babycenter.com

#136

Colton

Image source: babycenter.com

#137

Nolan

Image source: babycenter.com

#138

Serenity

Image source: babycenter.com

#139

Roman

Image source: babycenter.com

#140

Madelyn

Image source: babycenter.com

#141

Leah

Image source: babycenter.com

#142

Dylan

Image source: babycenter.com

#143

Ryder

Image source: babycenter.com

#144

Charlie

Image source: babycenter.com

#145

Everett

Image source: babycenter.com

#146

Lyla

Image source: babycenter.com

#147

Andrew

Image source: babycenter.com

#148

Piper

Image source: babycenter.com

#149

Luka

Image source: babycenter.com

#150

Jade

Image source: babycenter.com

#151

Maverick

Image source: babycenter.com

#152

Elena

Image source: babycenter.com

#153

Carter

Image source: babycenter.com

#154

Muhammad

Image source: babycenter.com

#155

Zoey

Image source: babycenter.com

#156

Josiah

Image source: babycenter.com

#157

Madison

Image source: babycenter.com

#158

Isaac

Image source: babycenter.com

#159

Anthony

Image source: babycenter.com

#160

Cooper

Image source: babycenter.com

#161

Everleigh

Image source: babycenter.com

#162

Arya

Image source: babycenter.com

#163

Jameson

Image source: babycenter.com

#164

Iris

Image source: babycenter.com

#165

Skylar

Image source: babycenter.com

#166

Hunter

Image source: babycenter.com

#167

Rylee

Image source: babycenter.com

#168

Myles

Image source: babycenter.com

#169

Silas

Image source: babycenter.com

#170

Savannah

Image source: babycenter.com

#171

Jordan

Image source: babycenter.com

#172

Jaxson

Image source: babycenter.com

#173

Gabriella

Image source: babycenter.com

#174

Parker

Image source: babycenter.com

#175

Cameron

Image source: babycenter.com

#176

Maria

Image source: babycenter.com

#177

Amara

Image source: babycenter.com

#178

Declan

Image source: babycenter.com

#179

Wesley

Image source: babycenter.com

#180

Wyatt

Image source: babycenter.com

#181

Luke

Image source: babycenter.com

#182

Caleb

Image source: babycenter.com

#183

Greyson

Image source: babycenter.com

#184

Santiago

Image source: babycenter.com

#185

Easton

Image source: babycenter.com

#186

Micah

Image source: babycenter.com

#187

Emery

Image source: babycenter.com

#188

Brielle

Image source: babycenter.com

#189

Kingston

Image source: babycenter.com

#190

Zion

Image source: babycenter.com

#191

Atlas

Image source: babycenter.com

#192

Grayson

Image source: babycenter.com

#193

Waylon

Image source: babycenter.com

#194

Jaxon

Image source: babycenter.com

#195

Raelynn

Image source: babycenter.com

#196

Jace

Image source: babycenter.com

#197

Legend

Image source: babycenter.com

#198

Kayden

Image source: babycenter.com

#199

Ladnon

Image source: babycenter.com

#200

Nevaeh

Image source: babycenter.com

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Meet 2-Month-Old Baby With The Craziest Bouffant Hair Ever
3 min read
Nov, 11, 2025
“The Purge” TV Series is Starting to Take Shape With Its Cast
3 min read
Apr, 15, 2018
GIF Of Prince William Being Scolded By Queen Goes Viral
3 min read
Nov, 11, 2025
I Started Drawing Pokémon Into My Life
3 min read
Nov, 12, 2025
This Couple’s Reaction To A Dog Who Crashed Their Wedding Just Won The Internet
3 min read
Nov, 12, 2025
Explore The World’s Most Spooky Destinations: 40 Haunted Places With Chilling Stories
3 min read
Oct, 31, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.