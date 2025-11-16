The 200 Most Popular Baby Names Of 2022

Creating a note titled “baby name ideas” on your phone (un)officially marks the beginning of your new life as a parent — an existence full of joy, sleepless nights, and a constant state of overwhelming feelings. Giving a name to that small bean growing inside of you makes everything much more real. The next 20 years or so will be spent maturing together with this little person, so the choice is more important than ever.
Since you’re in the throes of a pregnancy-induced roller coaster of emotions, you’re probably spending a considerable amount of time scrolling through lists of names scattered around the web. But if you’re here, reading this, it means you haven’t found The One. Not yet.
That’s why we compiled a list of the most popular baby names of 2022. These names will be the most appreciated in the upcoming years, so take a look and see if any of them strikes your fancy. Meet your future baby with confidence, knowing that the name you chose will be as awesome as they are!
Also, keep in mind that we’ve compiled the original order based on the most popular names on BabyCenter. It’s up to you and other Pandas to upvote your favorite baby names to see them rank higher on the list. These cute names are surefire winners this year, so let us know in the comments if you think one of them fits your little bundle of joy!
#1
Lily
Image source: babycenter.com
#2
Amelia
Image source: babycenter.com
#3
Hazel
Image source: babycenter.com
#4
Grace
Image source: babycenter.com
#5
Olivia
Image source: babycenter.com
#6
Luna
Image source: babycenter.com
#7
Evelyn
Image source: babycenter.com
#8
Avery
Image source: babycenter.com
#9
Mia
Image source: babycenter.com
#10
Violet
Image source: babycenter.com
#11
Elizabeth
Image source: babycenter.com
#12
Maya
Image source: babycenter.com
#13
Emma
Image source: babycenter.com
#14
Alexander
Image source: babycenter.com
#15
Ivy
Image source: babycenter.com
#16
Theo
Image source: babycenter.com
#17
Naomi
Image source: babycenter.com
#18
Nathan
Image source: babycenter.com
#19
Zoe
Image source: babycenter.com
#20
Ariana
Image source: babycenter.com
#21
Adeline
Image source: babycenter.com
#22
Mateo
Image source: babycenter.com
#23
Isabella
Image source: babycenter.com
#24
James
Image source: babycenter.com
#25
Ellie
Image source: babycenter.com
#26
Daniel
Image source: babycenter.com
#27
Chloe
Image source: babycenter.com
#28
Bella
Image source: babycenter.com
#29
Victoria
Image source: babycenter.com
#30
Adam
Image source: babycenter.com
#31
Autumn
Image source: babycenter.com
#32
Miles
Image source: babycenter.com
#33
Christopher
Image source: babycenter.com
#34
Jeremiah
Image source: babycenter.com
#35
Sadie
Image source: babycenter.com
#36
Christian
Image source: babycenter.com
#37
Liam
Image source: babycenter.com
#38
Noah
Image source: babycenter.com
#39
Ava
Image source: babycenter.com
#40
Levi
Image source: babycenter.com
#41
Charlotte
Image source: babycenter.com
#42
Leo
Image source: babycenter.com
#43
Scarlett
Image source: babycenter.com
#44
Ezra
Image source: babycenter.com
#45
Nova
Image source: babycenter.com
#46
Luca
Image source: babycenter.com
#47
Ethan
Image source: babycenter.com
#48
Ella
Image source: babycenter.com
#49
Aiden
Image source: babycenter.com
#50
Benjamin
Image source: babycenter.com
#51
Mason
Image source: babycenter.com
#52
Sofia
Image source: babycenter.com
#53
Jack
Image source: babycenter.com
#54
Jackson
Image source: babycenter.com
#55
Gabriel
Image source: babycenter.com
#56
Paisley
Image source: babycenter.com
#57
Eleonor
Image source: babycenter.com
#58
Samuel
Image source: babycenter.com
#59
Isla
Image source: babycenter.com
#60
Emilia
Image source: babycenter.com
#61
Julian
Image source: babycenter.com
#62
Hannah
Image source: babycenter.com
#63
Aaliyah
Image source: babycenter.com
#64
Adrian
Image source: babycenter.com
#65
Audrey
Image source: babycenter.com
#66
Kennedy
Image source: babycenter.com
#67
Brooklyn
Image source: babycenter.com
#68
River
Image source: babycenter.com
#69
Hailey
Image source: babycenter.com
#70
Claire
Image source: babycenter.com
#71
Melody
Image source: babycenter.com
#72
Freya
Image source: babycenter.com
#73
Anna
Image source: babycenter.com
#74
Sarah
Image source: babycenter.com
#75
Oliver
Image source: babycenter.com
#76
Elijah
Image source: babycenter.com
#77
Sophia
Image source: babycenter.com
#78
Asher
Image source: babycenter.com
#79
Aurora
Image source: babycenter.com
#80
Mila
Image source: babycenter.com
#81
Sebastian
Image source: babycenter.com
#82
Henry
Image source: babycenter.com
#83
Hudson
Image source: babycenter.com
#84
Layla
Image source: babycenter.com
#85
Owen
Image source: babycenter.com
#86
Camila
Image source: babycenter.com
#87
Kai
Image source: babycenter.com
#88
Elliana
Image source: babycenter.com
#89
William
Image source: babycenter.com
#90
Logan
Image source: babycenter.com
#91
Michael
Image source: babycenter.com
#92
Riley
Image source: babycenter.com
#93
Abigail
Image source: babycenter.com
#94
Nora
Image source: babycenter.com
#95
Lincoln
Image source: babycenter.com
#96
David
Image source: babycenter.com
#97
Leilani
Image source: babycenter.com
#98
Elias
Image source: babycenter.com
#99
Theodore
Image source: babycenter.com
#100
Isaiah
Image source: babycenter.com
#101
Lucy
Image source: babycenter.com
#102
Alice
Image source: babycenter.com
#103
Sophie
Image source: babycenter.com
#104
Joseph
Image source: babycenter.com
#105
Valentina
Image source: babycenter.com
#106
Lillian
Image source: babycenter.com
#107
Eva
Image source: babycenter.com
#108
Xavier
Image source: babycenter.com
#109
Joshua
Image source: babycenter.com
#110
Weston
Image source: babycenter.com
#111
Ruby
Image source: babycenter.com
#112
Aubrey
Image source: babycenter.com
#113
Lucas
Image source: babycenter.com
#114
Harper
Image source: babycenter.com
#115
Aria
Image source: babycenter.com
#116
Gianna
Image source: babycenter.com
#117
Willow
Image source: babycenter.com
#118
Penelope
Image source: babycenter.com
#119
Ezekiel
Image source: babycenter.com
#120
Jayden
Image source: babycenter.com
#121
Stella
Image source: babycenter.com
#122
Jacob
Image source: babycenter.com
#123
Emily
Image source: babycenter.com
#124
Everly
Image source: babycenter.com
#125
Kinsley
Image source: babycenter.com
#126
Athena
Image source: babycenter.com
#127
Delilah
Image source: babycenter.com
#128
Matthew
Image source: babycenter.com
#129
John
Image source: babycenter.com
#130
Addison
Image source: babycenter.com
#131
Thomas
Image source: babycenter.com
#132
Eli
Image source: babycenter.com
#133
Ryan
Image source: babycenter.com
#134
Natalie
Image source: babycenter.com
#135
Ayla
Image source: babycenter.com
#136
Colton
Image source: babycenter.com
#137
Nolan
Image source: babycenter.com
#138
Serenity
Image source: babycenter.com
#139
Roman
Image source: babycenter.com
#140
Madelyn
Image source: babycenter.com
#141
Leah
Image source: babycenter.com
#142
Dylan
Image source: babycenter.com
#143
Ryder
Image source: babycenter.com
#144
Charlie
Image source: babycenter.com
#145
Everett
Image source: babycenter.com
#146
Lyla
Image source: babycenter.com
#147
Andrew
Image source: babycenter.com
#148
Piper
Image source: babycenter.com
#149
Luka
Image source: babycenter.com
#150
Jade
Image source: babycenter.com
#151
Maverick
Image source: babycenter.com
#152
Elena
Image source: babycenter.com
#153
Carter
Image source: babycenter.com
#154
Muhammad
Image source: babycenter.com
#155
Zoey
Image source: babycenter.com
#156
Josiah
Image source: babycenter.com
#157
Madison
Image source: babycenter.com
#158
Isaac
Image source: babycenter.com
#159
Anthony
Image source: babycenter.com
#160
Cooper
Image source: babycenter.com
#161
Everleigh
Image source: babycenter.com
#162
Arya
Image source: babycenter.com
#163
Jameson
Image source: babycenter.com
#164
Iris
Image source: babycenter.com
#165
Skylar
Image source: babycenter.com
#166
Hunter
Image source: babycenter.com
#167
Rylee
Image source: babycenter.com
#168
Myles
Image source: babycenter.com
#169
Silas
Image source: babycenter.com
#170
Savannah
Image source: babycenter.com
#171
Jordan
Image source: babycenter.com
#172
Jaxson
Image source: babycenter.com
#173
Gabriella
Image source: babycenter.com
#174
Parker
Image source: babycenter.com
#175
Cameron
Image source: babycenter.com
#176
Maria
Image source: babycenter.com
#177
Amara
Image source: babycenter.com
#178
Declan
Image source: babycenter.com
#179
Wesley
Image source: babycenter.com
#180
Wyatt
Image source: babycenter.com
#181
Luke
Image source: babycenter.com
#182
Caleb
Image source: babycenter.com
#183
Greyson
Image source: babycenter.com
#184
Santiago
Image source: babycenter.com
#185
Easton
Image source: babycenter.com
#186
Micah
Image source: babycenter.com
#187
Emery
Image source: babycenter.com
#188
Brielle
Image source: babycenter.com
#189
Kingston
Image source: babycenter.com
#190
Zion
Image source: babycenter.com
#191
Atlas
Image source: babycenter.com
#192
Grayson
Image source: babycenter.com
#193
Waylon
Image source: babycenter.com
#194
Jaxon
Image source: babycenter.com
#195
Raelynn
Image source: babycenter.com
#196
Jace
Image source: babycenter.com
#197
Legend
Image source: babycenter.com
#198
Kayden
Image source: babycenter.com
#199
Ladnon
Image source: babycenter.com
#200
Nevaeh
Image source: babycenter.com
