13 Reasons Why Actress Embodies Madonna To Get A Role In Her Biopic (22 Pics)

A movie about the pop queen Madonna is officially in the works and will be produced by Universal Pictures and three-time Oscar winner Amy Pascal. The singer herself is said to be working on the screenplay alongside Diablo Cody, a screenwriter who received an Oscar for the film Juno.
Knowing this, actress Anne Winters, who is known for playing Chlöe in 13 Reasons Why, started a full-on campaign to get Madonna’s attention. The starlet has posted tons of pictures embodying Madonna and everyone is impressed by their similarity.
“BLOW UP @Madonna Instagram guys — I wanna play her in her new biopic,” Winters wrote in her post caption. “I’ve been told I look like young Madonna forever, I act I sing I look like her…. cmon now.”
Madonna has since started following Anne on Instagram, so we can only hope that she is chosen to play the Vogue singer in her movie.
