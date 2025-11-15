13 Reasons Why Actress Embodies Madonna To Get A Role In Her Biopic (22 Pics)

A movie about the pop queen Madonna is officially in the works and will be produced by Universal Pictures and three-time Oscar winner Amy Pascal. The singer herself is said to be working on the screenplay alongside Diablo Cody, a screenwriter who received an Oscar for the film Juno.

Knowing this, actress Anne Winters, who is known for playing Chlöe in 13 Reasons Why, started a full-on campaign to get Madonna’s attention. The starlet has posted tons of pictures embodying Madonna and everyone is impressed by their similarity.

“BLOW UP @Madonna Instagram guys — I wanna play her in her new biopic,” Winters wrote in her post caption. “I’ve been told I look like young Madonna forever, I act I sing I look like her…. cmon now.”

Madonna has since started following Anne on Instagram, so we can only hope that she is chosen to play the Vogue singer in her movie.

More info: Instagram

#1

Image source: Anne Winters

#2

Image source: Anne Winters

#3

Image source: Anne Winters

#4

Image source: Anne Winters

#5

Image source: Anne Winters

#6

Image source: Anne Winters

#7

Image source: Anne Winters

#8

Image source: Anne Winters

#9

Image source: Anne Winters

#10

Image source: Anne Winters

#11

Image source: Anne Winters

#12

Image source: Anne Winters

#13

Image source: Anne Winters

#14

Image source: Anne Winters

#15

Image source: Anne Winters

#16

Image source: Anne Winters

#17

Image source: Anne Winters

#18

Image source: Anne Winters

#19

Image source: Anne Winters

#20

Image source: Anne Winters

#21

Image source: Anne Winters

#22

Image source: Anne Winters

Patrick Penrose
