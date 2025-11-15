Extremely Dark Comics By The Famous Joan Cornella (38 Pics)

When somebody coined the phrase “whatever you do, don’t forget a smile,” they didn’t anticipate that Joan Cornella would take this idea and take it to the unholy extremes of dark comedy. But perhaps it’s for the best, since those smiles are the only thing that cushion our minds from the brutality of the images he portrays; a smile lets us feel safe while we watch the horrifically graphic scenes of his illustrations unfold. It’s the only thing that reminds us that none of it is real, and despite the all-too-real sinister undertones and commentary, his style finds home in the realm of the surreal. But you probably need no description or introduction of his works; the chances are, you’ve probably seen them on Facebook or Instagram before. With a combined 7 million followers on social media platforms, his works are distributed far and wide by dark humor lovers. Enjoy, or don’t!
More info: Instagram | Facebook | joancornella.net | twitter.com | youtube.com
