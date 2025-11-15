30 Comics About The Daily Struggles Of An Ice Cube By This Artist

by

For those with a creative mind, everything has the potential to become more than it is… even an ice cube! CubeMelt is a series of comics created by a Singapore-based illustrator and animation director, Ven Wong, that follow the life of a cute and innocent ice cube. Since its beginning in 2016, CubeMelt has amassed quite the following on social media and even inspired a line of merchandise.

“Like all artists, I aspire to create something that the world will fall in love with. Ironically, the inspiration for CubeMelt came at the lowest point of my creative career,” Wong revealed in his article here on Bored Panda two years ago.

Here are 30 new adventures of the adorable icy character in the images below.

More info: Instagram | Facebook | sleek.bio

#1

Image source: cubemelt

#2

Image source: cubemelt

#3

Image source: cubemelt

#4

Image source: cubemelt

#5

Image source: cubemelt

#6

Image source: cubemelt

#7

Image source: cubemelt

#8

Image source: cubemelt

#9

Image source: cubemelt

#10

Image source: cubemelt

#11

Image source: cubemelt

#12

Image source: cubemelt

#13

Image source: cubemelt

#14

Image source: cubemelt

#15

Image source: cubemelt

#16

Image source: cubemelt

#17

Image source: cubemelt

#18

Image source: cubemelt

#19

Image source: cubemelt

#20

Image source: cubemelt

#21

Image source: cubemelt

#22

Image source: cubemelt

#23

Image source: cubemelt

#24

Image source: cubemelt

#25

Image source: cubemelt

#26

Image source: cubemelt

#27

Image source: cubemelt

#28

Image source: cubemelt

#29

Image source: cubemelt

#30

Image source: cubemelt

Patrick Penrose
