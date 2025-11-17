I Make League Of Legends-Inspired Jewelry (23 Pics)

League of Legends is one of these games that have been around for a while now.

This is a homage to some of my favorite characters in League as Jewelry pieces made by Orion Geek Jewelry. 

More info: Instagram.com

#1 Sylas-Inspired Pendant

Image source: OrionGeekJewelry

#2 Rengar – Knife Pendant

Image source: OrionGeekJewelry

#3 Pyke – Ult-Inspired Pendant

Image source: OrionGeekJewelry

#4 Pyke – Ult -Nspired Ring

Image source: OrionGeekJewelry

#5 Akali Kuma – Weapon Dangle Earrings

Image source: OrionGeekJewelry

#6 Akali – Kuma Weapon Pendant

Image source: OrionGeekJewelry

#7 Pantheon – Spear Pendant

Image source: OrionGeekJewelry

#8 Evelynn – Coven Heart Pendant

Image source: OrionGeekJewelry

#9 Sylas-Inspired Piercing Ring

Image source: OrionGeekJewelry

#10 Evelynn – Coven Heart Stud Earrings

Image source: OrionGeekJewelry

#11 Evelynn – Allure Heart Ring

Image source: OrionGeekJewelry

#12 Evelynn – Kda Heart Pendant

Image source: OrionGeekJewelry

#13 Evelynn – Kda Heart Ring

Image source: OrionGeekJewelry

#14 Evelynn – Kda Heart Stud Earrings

Image source: OrionGeekJewelry

#15 Evelynn – Lasher Stud Earrings

Image source: OrionGeekJewelry

#16 Evelynn – Lasher Open Adjustable Ring

Image source: OrionGeekJewelry

#17 Qiyana – Ohmlat Inspired Ring

Image source: OrionGeekJewelry

#18 Morgana – Hexagon Chain-Inspired Dangle Drop Studs

Image source: OrionGeekJewelry

#19 Morgana – Single Hexagon Chain Studs

Image source: OrionGeekJewelry

#20 Morgana – Single Hexagon Hoop Earrings

Image source: OrionGeekJewelry

#21 Bard – Pendant

Image source: OrionGeekJewelry

#22 Dark Seal-Inspired Stud Earrings

Image source: OrionGeekJewelry

#23 Diana – Crescent Moon Ring

Image source: OrionGeekJewelry

