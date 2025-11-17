I Make League Of Legends-Inspired Jewelry (23 Pics)

League of Legends is one of these games that have been around for a while now.
This is a homage to some of my favorite characters in League as Jewelry pieces made by Orion Geek Jewelry.
#1 Sylas-Inspired Pendant
#2 Rengar – Knife Pendant
#3 Pyke – Ult-Inspired Pendant
#4 Pyke – Ult -Nspired Ring
#5 Akali Kuma – Weapon Dangle Earrings
#6 Akali – Kuma Weapon Pendant
#7 Pantheon – Spear Pendant
#8 Evelynn – Coven Heart Pendant
#9 Sylas-Inspired Piercing Ring
#10 Evelynn – Coven Heart Stud Earrings
#11 Evelynn – Allure Heart Ring
#12 Evelynn – Kda Heart Pendant
#13 Evelynn – Kda Heart Ring
#14 Evelynn – Kda Heart Stud Earrings
#15 Evelynn – Lasher Stud Earrings
#16 Evelynn – Lasher Open Adjustable Ring
#17 Qiyana – Ohmlat Inspired Ring
#18 Morgana – Hexagon Chain-Inspired Dangle Drop Studs
#19 Morgana – Single Hexagon Chain Studs
#20 Morgana – Single Hexagon Hoop Earrings
#21 Bard – Pendant
#22 Dark Seal-Inspired Stud Earrings
#23 Diana – Crescent Moon Ring
