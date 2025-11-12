I Started To Crochet Cute Animals While My Husband Was Deployed To Africa, And Here’s What I Made So Far

I am a military wife, and I started playing around with crochet while my husband was deployed to Africa. A friend asked me to make an amigurumi (stuffed plush toy) and I was hooked!
I make lots of cool things, but amigurumi is still my passion. I have made thousands of the little guys, and it is still magical to see an adorable face appear from a skein of yarn.
More info: Etsy
#1
Image source: dsgnGrl
#2
Image source: dsgnGrl
#3
Image source: dsgnGrl
#4
Image source: dsgnGrl
#5
Image source: dsgnGrl
#6
Image source: dsgnGrl
#7
Image source: dsgnGrl
#8
Image source: dsgnGrl
#9
Image source: dsgnGrl
#10
Image source: dsgnGrl
#11
Image source: dsgnGrl
#12
Image source: dsgnGrl
#13
Image source: dsgnGrl
#14
Image source: dsgnGrl
#15
Image source: dsgnGrl
#16
Image source: dsgnGrl
#17
Image source: dsgnGrl
#18
Image source: dsgnGrl
#19
Image source: dsgnGrl
#20
Image source: dsgnGrl
#21
Image source: dsgnGrl
#22
Image source: dsgnGrl
#23
Image source: dsgnGrl
#24
Image source: dsgnGrl
#25
Image source: dsgnGrl
#26
Image source: dsgnGrl
#27
Image source: dsgnGrl
#28
Image source: dsgnGrl
#29
Image source: dsgnGrl
#30
Image source: dsgnGrl
#31
Image source: dsgnGrl
#32
Image source: dsgnGrl
#33
Image source: dsgnGrl
#34
Image source: dsgnGrl
#35
Image source: dsgnGrl
#36
Image source: dsgnGrl
#37
Image source: dsgnGrl
#38
Image source: dsgnGrl
#39
Image source: dsgnGrl
#40
Image source: dsgnGrl
#41
Image source: dsgnGrl
#42
Image source: dsgnGrl
#43
Image source: dsgnGrl
#44
Image source: dsgnGrl
#45
Image source: dsgnGrl
#46
Image source: dsgnGrl
#47
Image source: dsgnGrl
#48
Image source: dsgnGrl
#49
Image source: dsgnGrl
#50
Image source: dsgnGrl
#51
Image source: dsgnGrl
#52
Image source: dsgnGrl
#53
Image source: dsgnGrl
#54
Image source: dsgnGrl
#55
Image source: dsgnGrl
#56
Image source: dsgnGrl
#57
Image source: dsgnGrl
#58
Image source: dsgnGrl
#59
Image source: dsgnGrl
#60
Image source: dsgnGrl
#61
Image source: dsgnGrl
#62
Image source: dsgnGrl
#63
Image source: dsgnGrl
#64
Image source: dsgnGrl
#65
Image source: dsgnGrl
#66
Image source: dsgnGrl
#67
Image source: dsgnGrl
#68
Image source: dsgnGrl
#69
Image source: dsgnGrl
#70
Image source: dsgnGrl
#71
Image source: dsgnGrl
Follow Us