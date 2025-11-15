I Make Artwork From Real Pressed Flowers

I love flowers and I love drawing, so I put both together and I got pressed flowers art! It usually takes around 4 weeks for flowers to dry and then the magic happens when I draw the design and glue flowers on the paper. It takes me about 3 – 5 hours per piece.
#1 African Lioness Made From Pressed Hydrangea
Image source: HappyColoringStudio
#2 African Leopard Made From Pressed Pansies, Sunflower, Rose, And Zinnia Petals
Image source: HappyColoringStudio
#3 Frida Kahlo Made From Pressed Roses, Rudbeckia Hirta, Hydrangea, Queen Anne’s Lace, Zinia Petals, Birch, And Ivy Leaves
Image source: HappyColoringStudio
#4 Unicorn Made From Pressed Rose Petals, Hydrangea, And Delphinium
Image source: HappyColoringStudio
#5 Kitty Cat Made From Pressed Pansies
Image source: HappyColoringStudio
#6 Simple Bouquet From Pressed Rose And Primroses
Image source: HappyColoringStudio
#7 Pressed Primroses In A Circle
Image source: HappyColoringStudio
#8 Marilyn Monroe Made From Pressed Roses
Image source: HappyColoringStudio
#9 Freddie Mercury Made From Pressed Rose Petals
Image source: HappyColoringStudio
#10 Ballerina Made From Pressed Rose Petals
Image source: HappyColoringStudio
#11 Ballerina Made From Pressed Rose Petals And Hydrangea
Image source: HappyColoringStudio
#12 Cat’s Paw Made From Pressed Pansies
Image source: HappyColoringStudio
#13 Baby Angel Made From Pressed Hydrangea, Sunflower, And Rose Petals
Image source: HappyColoringStudio
#14 Pink Ribbon Made From Pressed Garden Rose Petals
Image source: HappyColoringStudio
#15 We Are All Wonder Women, Design Inspired By DC Comics Made From Rose Petals
Image source: HappyColoringStudio
#16 Hot Air Balloon Made From Rose Petals, Hydrangea Petals, Sunflower Petals, Clover, And Birch Leaves
Image source: HappyColoringStudio
