I Make Artwork From Real Pressed Flowers

by

I love flowers and I love drawing, so I put both together and I got pressed flowers art! It usually takes around 4 weeks for flowers to dry and then the magic happens when I draw the design and glue flowers on the paper. It takes me about 3 – 5 hours per piece.

More info: Instagram | Etsy

#1 African Lioness Made From Pressed Hydrangea

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#2 African Leopard Made From Pressed Pansies, Sunflower, Rose, And Zinnia Petals

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#3 Frida Kahlo Made From Pressed Roses, Rudbeckia Hirta, Hydrangea, Queen Anne’s Lace, Zinia Petals, Birch, And Ivy Leaves

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#4 Unicorn Made From Pressed Rose Petals, Hydrangea, And Delphinium

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#5 Kitty Cat Made From Pressed Pansies

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#6 Simple Bouquet From Pressed Rose And Primroses

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#7 Pressed Primroses In A Circle

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#8 Marilyn Monroe Made From Pressed Roses

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#9 Freddie Mercury Made From Pressed Rose Petals

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#10 Ballerina Made From Pressed Rose Petals

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#11 Ballerina Made From Pressed Rose Petals And Hydrangea

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#12 Cat’s Paw Made From Pressed Pansies

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#13 Baby Angel Made From Pressed Hydrangea, Sunflower, And Rose Petals

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#14 Pink Ribbon Made From Pressed Garden Rose Petals

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#15 We Are All Wonder Women, Design Inspired By DC Comics Made From Rose Petals

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

#16 Hot Air Balloon Made From Rose Petals, Hydrangea Petals, Sunflower Petals, Clover, And Birch Leaves

I Make Artwork From Real Pressed Flowers

Image source: HappyColoringStudio

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Here’s Why Darth Revan is Suddenly Trending on Twitter
3 min read
Apr, 18, 2021
This Ad Explains The Need To Flatten The Curve With Ping-Pong Balls And Mousetraps
3 min read
Nov, 14, 2025
A Waterworld Sequel Series is Coming to Television
3 min read
Jul, 31, 2021
I Felt Fairytale Houses For Cats
3 min read
Nov, 11, 2025
The season 11 premiere of The Voice - Jason Warrior
The Season 11 Premiere of The Voice Has Something New: Cooperation
3 min read
Sep, 20, 2016
Netflix Original Series Marvel’s Iron Fist Images Debut
3 min read
Feb, 3, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.