30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

The works of this Japanese artist named Aria might leave quite an impression on you given that the artist is completely self-taught. Aria makes hyper-realistic 3D drawings that seem to come out of the paper as the artist makes it seem as if it’s just an optical illusion. From random inanimate objects such as soda cans to fruits, the art is detailed and impressive, to say the least.
The artist first sketches out what she wants to draw and then mostly uses colored pencils to fill it in and give it some final touches to make it seem as if her two-dimensional works are in fact 3D.
More info: Instagram | twitter.com
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
