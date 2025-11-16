30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

by

The works of this Japanese artist named Aria might leave quite an impression on you given that the artist is completely self-taught. Aria makes hyper-realistic 3D drawings that seem to come out of the paper as the artist makes it seem as if it’s just an optical illusion. From random inanimate objects such as soda cans to fruits, the art is detailed and impressive, to say the least.

The artist first sketches out what she wants to draw and then mostly uses colored pencils to fill it in and give it some final touches to make it seem as if her two-dimensional works are in fact 3D.

More info: Instagram | twitter.com

#1

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#2

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#3

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#4

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#5

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#6

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#7

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#8

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#9

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#10

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#11

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#12

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#13

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#14

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#15

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#16

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#17

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#18

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#19

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#20

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#21

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#22

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#23

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#24

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#25

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#26

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#27

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#28

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#29

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

#30

30 Drawings By This Japanese Artist That Look Like Optical Illusions

Image source: aririria_art

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Spend My Nights Hand-Making Vintage Fishing Accessories
3 min read
Nov, 12, 2025
5 Times Clair Huxtable’s Wisdom Left Us Speechless
3 min read
Feb, 5, 2022
Five Things You Didn’t Know About “Winter Break: Hunter Mountain”
3 min read
Feb, 27, 2018
Spelling Bee Hints, Answers For 11-November-2025
3 min read
Nov, 11, 2025
Hey Pandas, Post A Picture Of Your Bedroom (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
Rugrats Revival Rumored to Premiere in the Fall on Nickelodeon
3 min read
May, 19, 2020
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.