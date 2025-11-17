35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

by

Lucas Levitan is a Brazilian multimedia artist based in Madrid. He is best known for his project called “Photo Invasion”, where he adds drawings to people’s Instagram photos, revealing hidden stories in a creative way.

Before, we have already showcased Levitan’s work on Bored Panda, but this time, we are excited to reveal a different side of the artist. We have curated a captivating collection of his humorous and thought-provoking illustrations that are sure to capture your imagination. Just keep scrolling down to see them!

More info: Instagram | lucaslevitan.com | Facebook | twitter.com

#1

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#2

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#3

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#4

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#5

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#6

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#7

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#8

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#9

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#10

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#11

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#12

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#13

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#14

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#15

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#16

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#17

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#18

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#19

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#20

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#21

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#22

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#23

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#24

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#25

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#26

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#27

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#28

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#29

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#30

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#31

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#32

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#33

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#34

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

#35

35 Humorous And Mind-Stirring Illustrations By Lucas Levitan To Tickle Your Funny Bone

Image source: lucaslevitan

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Was Told To Watch Out For This Dog When I Was Photographing Him At A Rescue. Instead I Adopted Him
3 min read
Nov, 12, 2025
31 Things That Look Awesome In Movies But Are Terrible In Real Life
3 min read
Apr, 22, 2025
I Change The Way You See Landscape Photography
3 min read
Nov, 11, 2025
30 Funny Memes To Send To Your Studio Ghibli-Obsessed Friends
3 min read
Nov, 17, 2025
Person Wants People Over 40 Years Old To Share Their Success Stories, And Here Are 34 Of The Best Responses
3 min read
Nov, 14, 2025
Entitled Lady Decides To Bring Her Kids Along On Couple’s Kid-Free Vacation, Gets Mad When Uninvited
3 min read
Aug, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.