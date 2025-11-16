50 Absolutely Dumb Signs For Those In Need Of A Good Laugh, Courtesy Of This Group (New Pics)

Signs are an important part of our everyday lives. They tell us which exit to take when driving on the highway, help us choose which bathroom to use, inform us when businesses are open or closed and alert us to dangers, such as wet floors and dogs that may bite.
Occasionally, however, we are lucky enough to stumble upon signs that are so poorly made, their primary goal seems to be simply entertaining us. Lucky for us, the Facebook group Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage catalogs all of these terrible signs from around the world, so below, you’ll find some of the gems group members have recently shared. Enjoy viewing these pics, and be sure to upvote the signs you can’t believe actually exist!
#1
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#2
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#3
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#4
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#5
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#6
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#7
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#8
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#9
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#10
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#11
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#12
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#13
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#14
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#15
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#16
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#17
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#18
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#19
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#20
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#21
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#22
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#23
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#24
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#25
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#26
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#27
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#28
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#29
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#30
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#31
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#32
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#33
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#34
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#35
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#36
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#37
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#38
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#39
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#40
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#41
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#42
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#43
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#44
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#45
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#46
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#47
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#48
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#49
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
#50
Image source: Useless, Unsuccessful, and/or Unpopular Signage
Follow Us