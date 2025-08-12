94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

The toughest jobs practically require you to have a good sense of humor so you survive the stress. And deciding that you want to have a career in medicine is one of the most important decisions you can ever make in life. Vital to society? Certainly. Beyond stressful? Absolutely.
So, it’s natural to want breaks from time to time. Like scrolling through some funny content while having one too many cups of coffee. The ‘Medical Memes’ Instagram account does what it says on the tin and posts funny and relatable memes about everything medical. Keep scrolling to check out the most “humerus” memes!
#1
Image source: medical.memes
#2
Image source: LiamHALI
#3
Image source: CNN
#4
Image source: medical.memes, abcnews.go.com
#5
Image source: dog_rates
#6
Image source: medical.memes
#7
Image source: medical.memes
#8
Image source: medical.memes
#9
Image source: medical.memes
#10
Image source: medical.memes
#11
Image source: medical.memes
#12
Image source: soledadobrien
#13
Image source: medical.memes
#14
Image source: medical.memes
#15
Image source: medical.memes
#16
Image source: itsmeloly_
#17
Image source: medical.memes
#18
Image source: medical.memes
#19
Image source: medical.memes
#20
Image source: Dadsaysjokes
#21
Image source: medical.memes
#22
Image source: medical.memes
#23
Image source: RetroPanda95
#24
Image source: medical.memes
#25
Image source: medical.memes
#26
Image source: medical.memes
#27
Image source: imbethmccoll
#28
Image source: medical.memes
#29
Image source: medical.memes
#30
Image source: medical.memes
#31
Image source: medical.memes
#32
Image source: medical.memes
#33
Image source: medical.memes
#34
Image source: medical.memes
#35
Image source: medical.memes
#36
Image source: medical.memes
#37
Image source: medical.memes
#38
Image source: medical.memes
#39
Image source: medical.memes
#40
Image source: medical.memes
#41
Image source: medical.memes
#42
Image source: medical.memes
#43
Image source: medical.memes
#44
Image source: medical.memes
#45
Image source: medical.memes
#46
Image source: medical.memes
#47
Image source: medical.memes
#48
Image source: medical.memes
#49
Image source: ThatSleepDoc
#50
Image source: medical.memes
#51
Image source: medicalcheetos_
#52
Image source: medical.memes
#53
Image source: medical.memes
#54
Image source: medical.memes
#55
Image source: medical.memes
#56
Image source: medical.memes
#57
Image source: Jphilippides_
#58
Image source: medical.memes
#59
Image source: medical.memes
#60
Image source: medical.memes
#61
Image source: medical.memes
#62
Image source: medical.memes
#63
Image source: medical.memes
#64
Image source: medical.memes
#65
Image source: medical.memes
#66
Image source: medical.memes
#67
Image source: duumb
#68
Image source: dxxnya
#69
Image source: medical.memes
#70
Image source: medical.memes
#71
Image source: medical.memes
#72
Image source: medical.memes
#73
Image source: medical.memes
#74
Image source: medical.memes
#75
Image source: medical.memes
#76
Image source: medical.memes
#77
Image source: medical.memes
#78
Image source: medical.memes
#79
Image source: medical.memes
#80
Image source: medical.memes
#81
Image source: medical.memes
#82
Image source: medical.memes
#83
Image source: medical.memes
#84
Image source: medical.memes
#85
Image source: medical.memes
#86
Image source: medical.memes
#87
Image source: medical.memes
#88
Image source: medical.memes
#89
Image source: medical.memes
#90
Image source: medical.memes
#91
Image source: medical.memes
#92
Image source: medical.memes
#93
Image source: medical.memes
#94
Image source: medical.memes
Follow Us