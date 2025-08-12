94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

by

The toughest jobs practically require you to have a good sense of humor so you survive the stress. And deciding that you want to have a career in medicine is one of the most important decisions you can ever make in life. Vital to society? Certainly. Beyond stressful? Absolutely.

So, it’s natural to want breaks from time to time. Like scrolling through some funny content while having one too many cups of coffee. The ‘Medical Memes’ Instagram account does what it says on the tin and posts funny and relatable memes about everything medical. Keep scrolling to check out the most “humerus” memes!

#1

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#2

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: LiamHALI

#3

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: CNN

#4

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes, abcnews.go.com

#5

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: dog_rates

#6

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#7

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#8

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#9

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#10

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#11

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#12

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: soledadobrien

#13

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#14

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#15

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#16

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: itsmeloly_

#17

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#18

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#19

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#20

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: Dadsaysjokes

#21

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#22

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#23

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: RetroPanda95

#24

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#25

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#26

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#27

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: imbethmccoll

#28

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#29

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#30

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#31

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#32

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#33

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#34

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#35

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#36

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#37

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#38

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#39

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#40

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#41

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#42

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#43

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#44

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#45

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#46

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#47

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#48

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#49

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: ThatSleepDoc

#50

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#51

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medicalcheetos_

#52

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#53

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#54

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#55

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#56

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#57

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: Jphilippides_

#58

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#59

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#60

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#61

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#62

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#63

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#64

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#65

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#66

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#67

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: duumb

#68

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: dxxnya

#69

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#70

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#71

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#72

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#73

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#74

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#75

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#76

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#77

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#78

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#79

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#80

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#81

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#82

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#83

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#84

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#85

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#86

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#87

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#88

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#89

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#90

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#91

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#92

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#93

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

#94

94 Funny And Relatable Medical Memes To Show Your Doctor At Your Next Checkup

Image source: medical.memes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
What Movies and TV Get Wrong About Coastal Towns
3 min read
Sep, 26, 2021
First Impressions from the “Rattled” Season 2 Premiere
3 min read
Jul, 15, 2017
Almost Paris Tribeca 2016
Tribeca Film Festival 2016 Has One Last Surprise: Almost Paris
3 min read
Apr, 24, 2016
Five Of The Most Memorable Denzel Washington Scenes
3 min read
Mar, 31, 2025
Late Night With Seth Meyers: Matthew Broderick is Scared to Play a Real Person
3 min read
Feb, 28, 2017
Bones 4.19 The Science in the Physicist
3 min read
Apr, 14, 2009
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.