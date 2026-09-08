From Absurd Observations To Dark Punchlines: 45 New Single-Panel Cartoons By Zack Rhodes

Cartoonist Zack Rhodes turns everyday situations into simple, funny one-panel comics. His work covers everything from relationships and work to animals, technology, pop culture, and the random situations we all run into.
We’ve previously featured Zack’s comics, and he’s back with another collection of his wonderfully weird observations. His humor is simple but clever, often taking a familiar idea and giving it an unexpected twist.
Below, you can check out our latest collection of comics from the series. Scroll down to see the new batch and upvote the ones that made you laugh.
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