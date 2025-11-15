This Artist Inherited Her Mother’s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

We know that there are a lot of ways to use leaves for crafts and art projects, but we’ve never seen anyone exploiting this plant appendage for embroidery before!
The young Brazilian artist Laura Dalla Vecchia inherited her mother’s talent for handicrafts and started an embroidery project using dry leaves. One can find various bird types portrayed on this unusual canvas for needlework. It’s not an accident that the artist chose some endangered species for her project. The artworks are not just beautiful to look at, they are also used as a means to raise awareness. Which one is your favorite?
More info: Instagram | levezaart.com.br | Facebook | tiktok.com
#1
Image source: levezaart
#2
Image source: levezaart
#3
Image source: levezaart
#4
Image source: levezaart
#5
Image source: levezaart
#6
Image source: levezaart
#7
Image source: levezaart
#8
Image source: levezaart
#9
Image source: levezaart
#10
Image source: levezaart
#11
Image source: levezaart
#12
Image source: levezaart
#13
Image source: levezaart
#14
Image source: levezaart
#15
Image source: levezaart
#16
Image source: levezaart
#17
Image source: levezaart
#18
Image source: levezaart
#19
Image source: levezaart
#20
Image source: levezaart
#21
Image source: levezaart
#22
Image source: levezaart
#23
Image source: levezaart
#24
Image source: levezaart
#25
Image source: levezaart
#26
Image source: levezaart
#27
Image source: levezaart
#28
Image source: levezaart
#29
Image source: levezaart
#30
Image source: levezaart
#31
Image source: levezaart
#32
Image source: levezaart
#33
Image source: levezaart
#34
Image source: levezaart
#35
Image source: levezaart
#36
Image source: levezaart
#37
Image source: levezaart
#38
Image source: levezaart
#39
Image source: levezaart
#40
Image source: levezaart
#41
Image source: levezaart
#42
Image source: levezaart
#43
Image source: levezaart
#44
Image source: levezaart
#45
Image source: levezaart
#46
Image source: levezaart
#47
Image source: levezaart
#48
Image source: levezaart
#49
Image source: levezaart
#50
Image source: levezaart
#51
Image source: levezaart
#52
Image source: levezaart
#53
Image source: levezaart
#54
Image source: levezaart
#55
Image source: levezaart
#56
Image source: levezaart
#57
Image source: levezaart
#58
Image source: levezaart
#59
Image source: levezaart
Follow Us