This Artist Inherited Her Mother’s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

by

We know that there are a lot of ways to use leaves for crafts and art projects, but we’ve never seen anyone exploiting this plant appendage for embroidery before! 

The young Brazilian artist Laura Dalla Vecchia inherited her mother’s talent for handicrafts and started an embroidery project using dry leaves. One can find various bird types portrayed on this unusual canvas for needlework. It’s not an accident that the artist chose some endangered species for her project. The artworks are not just beautiful to look at, they are also used as a means to raise awareness. Which one is your favorite?

More info: Instagram | levezaart.com.br | Facebook | tiktok.com

#1

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#2

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#3

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#4

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#5

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#6

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#7

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#8

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#9

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#10

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#11

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#12

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#13

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#14

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#15

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#16

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#17

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#18

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#19

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#20

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#21

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#22

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#23

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#24

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#25

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#26

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#27

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#28

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#29

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#30

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#31

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#32

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#33

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#34

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#35

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#36

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#37

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#38

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#39

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#40

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#41

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#42

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#43

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#44

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#45

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#46

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#47

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#48

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#49

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#50

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#51

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#52

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#53

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#54

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#55

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#56

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#57

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#58

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

#59

This Artist Inherited Her Mother&#8217;s Talent For Handicrafts And Created A Type Of Embroidery On Leaves (59 Pics)

Image source: levezaart

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
The Newsroom 2.09 “Election Night, Part II” Review: Chekhov’s Engagement Ring
3 min read
Sep, 16, 2013
Someone Posts Pic Of Rare ‘Moonmelon’, But People Already Know It’s Fake So They Respond With Hilarious Creations Of Their Own
3 min read
Nov, 13, 2025
Why Mr. & Mrs. Smith Is a Great Follow Up to the Iconic Film
3 min read
Mar, 15, 2024
I Took Photos Of Moms And Their Children With Special Needs To Show Their Love To Each Other
3 min read
Nov, 12, 2025
People On The Internet Are Comparing This Badass Fire Station In Northern Italy To A Villain Hideout
3 min read
Nov, 14, 2025
Hey Pandas, Post The Funniest Picture Of Your Pet With A Filter On (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.