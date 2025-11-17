Hey Pandas, Show Us Your Traditional Sketches (Closed)

by

No AI, no digital art, just traditional sketches. I’d love to see your OCs or any queer art you’ve done for pride month!

#1 Hikers

#2 It’s Not Ready Yet But… Uumm, Gay ❤👉👈

#3 Self Portrait

#4 I’m Flooding My Own Post :d

#5 Clever Dick (Ok – It’s Terrible But My Wife Laughed At It So Here It Is)

#6 Sunny Is Like My Favourite Thing He’s Me If I Was Cooler And Also Had Rad Magic Sun Powers

#7 I’m Thinking About Writing A Vaguely Lumberjanes-Inspired Comic And This Would Be One Of The Characters

#8 I’ve Been Told To Post The Rest Of My Characters So Here’s Me Trying To Design Them

#9 Here Have Some Art From An Au I’m Making :)

#10 Raccoon I Drew During A Lecture :)

#11 Some Angst Art Of One Of My Ocs, Kriya

#12 More Sunny (: He Looks More Like Himself In This One

#13 Ok Last One I Promise, But My Design For A Minecraft Enderman

#14 This Is Snowy, One Of My Wings Of Fire Fantribe Ocs! She’s A Cavewing!

#15 I Used An Old Picture Of Myself For Reference, Hope Y’all Enjoy :)

#16 One Of My Best I Think, At Least I Like It :)

#17 Not A Sketch, But My Sketchbook Is At Home. So Here Is A Painting Of My Cats!

#18 Boy In A Dress

#19 I Was In Les Mis A While Ago And Here’s My Friends As Their Parts, Gavroche And Javert

#20 Sir Corvis, Tiefling Fighter. The White Is Cuz I Had To Elongate It For Bp

#21 I Made A Really Good Drawing Of Mizutsune From Monster Hunter, But I Didn’t Take A Picture Yet, So

#22 This Is Vsevolod, He’s One Of The Main Characters In A Story I’m Working On

#23 Devil’s Teabreak

#24 My Star Wars Rpg Oc: Jazmkay Arggor, Jedi Sentinal

#25 The Huntress From Dead By Daylight

#26 My Beautiful Friend And My Mother’s Wonderful Garden Were My Inspiration

#27 A Character From An Anime I Like :/

#28 Drawing I Did For My Wedding Invitation

#29 The First Sketch Of My Cookie Run Oc! (Her Name Is Cinnamon Sugar Cookie!)

#30 Drew This For Necrogena Instead Of Neutrogena

#31 It Has Been… Many Years Since I Drew Anything (Due To Some Pretty Bad Mental Health Issues.) I’m Finally Feeling Okay Enough To Draw Again! Here’s A Horned Demon Wolf Thing. I Just Might Be Playing Diablo Iv Lately ;p

#32 Drew This A Couple Months Ago. I Normally Don’t Colour My Drawings, But I Just Felt Like It. It Sucks Lol

#33 Death Checking The Time

#34 A Self Portrait, Tips And Corrections Are Welcome!

#35 The First Sketch Of My Cookie Run Oc! (Her Name Is Cinnamon Sugar Cookie!)

#36 We Don’t Talk About Her Hands

#37 👍

#38 Sum Light

#39 I Drew Sakusa Kiyoomi From Haikyuu

#40 A Partially Colored Drawing Of Mizutsune From Monster Hunter! When I Finish Coloring Him, I’ll Add More Background Stuff And Maybe More Bubbles!

#41 Hi

