Hey Pandas! How Many Languages Do You Know? And What State Or Country Do You Live In?

Let us know please!
#1
I speak Italian (native), English, Spanish, Turkish, Hindi and Urdu. I lived in Turkey, now living in Italy. Ciao!
#2
Two. English & bad English 🙈 ( never was any good at languages)
#3
Croatian (my family is originally from Croatia), German, Swiss German & English. I also learned french in school but i’m not very good at it lol :) I speak a little italian too (perks of living in Switzerland) and a little bit turkish i picked up because my mom likes to watch turkish TV-Shows.
#4
Three. Serbian (native), English (fluent) and Greek (live here, getting to fluent soon hopefully). I used to learn French in school but suck at it, Russian but I can’t speak it, mostly understand it, a bit of Spanish but that’s rusty. Bonus: I can read 4 different writings: Cyrillic (Serbian and Russian, very similar) Latin (most languages) Greek Cyrillic and simple Arabic (although I don’t understand a word of it)
#5
English and some French words. Canada.
#6
Michigan, america. I know:
English
Spanish-school
Hindi- it’s my native language
Teenager-
Grunt language
#7
I speak English, Spanish, Swedish and German fluently. I’m also learning Russian and I’m thinking about learning Korean but I think it might be too much.
You would think I live in Europe right? But no! I live in Virginia.
🇺🇸Hello! 🇪🇸Como 🇸🇪Är 🇩🇪Sie 🇷🇺 делает🇰🇷 오늘?
Which means Hello! How are you doing today? With each word being a different language.
#8
I’m still learning Japanese, but I perfectly know English. I live in Pennsylvania, United States
#9
English, Spanish, and some French.
And I’m from good ‘old ‘Merica (although it’s quite younger than other countries)
#10
I cant speak any languages fluently besides English but i know words and sentences in over 14 languages and have my own which I’ve been working on for many years
Kassil fi aqadzima emr keqa a temfelfob riz
(Hello everyone and have an fantastic day)
#11
I know a few, english, russian, i’m almost fluent in german, and i know a little bit of hebrew :)
#12
Brazilian Portuguese, fluent English and Spanguese (some blend of Portuguese and bad Spanish).
#13
Live in China. Knows four languages: English, Chinese, Spanish, and French. Can speak a little in German
#14
My native One ( Portuguese ), English, French ( though its rusty as hell ), Spanish ( very similar to Portuguese ) and some Italian ( but very little )
#15
2. I live in Canada and the two languages I speak are English and French, I shall demonstrate my ability to speak French, Bonjour Je m’appelle Charlie, Comment ça va? Pour moi ça va bien! And I will add a Friends reference, je m’appelle Claude, je te bleu blah. Oh mon dieu, oh de foof!
#16
English, French (bilingual) and I get by in Spanish.
I live in the UK.
#17
German and English. In school I learned Latin and French for a couple of years though there is very little left from those days. And know a little Spanish. Oh, and am from Germany.
#18
Dutch guy here.. fluent in Dutch, English, French and German, can handle a conversation in Spanish and Italian and then there’s basic sentences and/or insults in 3-4 other languages.. that’s not counting the difference in English and American or French and Canadian French nor any accents.. most of it learnt in school as a base and lived abroad quite some time..
#19
Two, English and Arabic!
I’m also currently learning French-
(Syria)
#20
I only know English and a smattering of French, and like one sentence in Vietnamese. But I’m thinking about learning Mandarin and Japanese in high school. I was born and live in Canada.
#21
I am from India.
India has 29 States, 8 Union Territories and 22 scheduled languages. While each state has its own regional language.
Many Indians are multi lingual.
I know Hindi [Rashtra bhasha], Marathi (Maharashtra state), Konkani {Goa state}, English, can understand little Gujrati (Gujrat state), a little Kannada (Karnataka state).
#22
Almost 4
English and Spanish I know and can understand
French and Russian I’m currently learning
Oh and I am in the usa
#23
I live in England and I know English and Ukrainian and Spanish,і я хочу, щоб ти знав, що тебе люблять і ти чудова
#24
I speak English, Bengali, Hindi, Urdu, and a little bit of Polish. Currently living in Poland.
#25
English, Spanish, some Japanese and French, and I can swear, ask where the toilet is, and exchange pleasantries in a few others. Born in Canada, live in the US.
#26
I’m a Brit and can only speak English fluently, however I know a lot of Español y un poco Deutsch.
#27
Oh I’ve got a list ⬇️⬇️⬇️
-English
-Spanglish
-Sarcasm
-Cat
-Introvert
-Body Language
-Algerbre-ish
#28
English, French, Spanish, Japanese, and learning German
#29
English and a very, very small amount of Spanish (my Spanish lessons in school started 3 days ago lol) and I like in the USA
#30
I’m only fluent in English, but I’m trying to learn Swedish and German on Duolingo.
#31
I’m Australian and only speak English fluently. I learnt some Japanese in primary school and some Mandarin and French in high school. Also trying to learn Irish Celtic on Duolingo :) I’m so jealous of anyone who can speak more than one language fluently.
#32
my native language is English🏴, i also speak Spanish🇪🇸 and im learning German🇩🇪
i live in Georgia, USA🇺🇸
#33
I am fluent in English (sometimes lol) and I’m learning German right now. I can say some things in German fluently. I am from the United States and live in Tennessee.
#34
Telugu
Hindi
English
Spanish
Very little Japanese and korean
And I learnt how to read in hebrew
#35
2 english and Pig Latin
USA
#36
English, Spanish, Italian and learning French and also know a little Russian but not much
I live in Virginia but have lived in Europe b4
#37
I speak English, french, and know ASL, I live in Washington, USA
#38
I speak Russian and English. I was born in Russia and lived there for about ten years, but now I live in America!
#39
I speak English. I am not really fluent in any other languages, but I know a few words in about 7 different languages. I am going to try learning Korean though!
#40
Born in South Africa, living in Namibia – Native Afrikaans – Speaks fluent English, , OK German and terrible Xhosa.
#41
I speak English, some German, and I’m learning Spanish. I am from Alaksa!! but currently live in Azerbaijan.
#42
I am 11 and i know Chinese , Japanese and English.
#43
USA, speak English. And after working at a Walmart, discovered I do not speak “Hick” nearly as well as I thought.
(The lady who asked where the ‘coders we’re threw me. She wanted avocados.)
#44
English and dysgu Cymraeg ( learning Welsh). Born in England, live in Wales 🏴
#45
English, I’m taking Latin in school (I’m horrible at it, but still) and I live in good ol’ America :)
#46
I am from Greece and I speak greek, english and russian.
#47
I speak Polish, English, German, can read Kyrylik (which adds to at least partial, passive understanding of some slavic languages). Come from Poland, live in Switzerland now.
#48
Spanish (native), Italian and English, French, some German and a bit of Basque.
#49
Portuguese, Spanish, French, Japanese, Swedish, Arabic, and English
#50
I speak 2 languages(although I am supposed to know french too). Basically, I know romanian, my native language, and english.
#51
I speak English and American Sign Language and currently working on my Spanish! Colorado, USA.
#52
Not me, my 11 year old son … English, French, Spanish & Catalan. He’s also learning German. From UK living in Spain
#53
Danish, living in France. I speak Danish, English, French, Occitan, German ( badly, i tend to forget what I want to do, my short term memory is bad), Italian, Flemish(and a bit of Friesian), Norwegian. My Spanish is bad, but my catalan is ok, as I mix Spanish and French. Portuguese I’m ok at. I have to add that having a mother who is a Latin professor has helped a lot with the Roman languages, she insisted we learn it early. And the language I’m best at is gibberish, resulting from thoughts formed in one language, and attempted expressed in another makes me sound like a babbling baby.
Follow Us