I Captured Tokyo Covered By Heavy Snow

I’m Yuichi Yokota, a professional Japanese photographer from Tokyo, Japan.
Tokyo saw its heaviest snow in 4 years on Jan 22, 2018, with authorities urging evening commuters to hurry home and prompting those behind the wheel to brace for traffic disruptions.
I captured the sceneries of that snowy day. I visited some famous spots in Tokyo: Shibuya, Shinjuku, Asakusa (Senso-Ji Temple) and Tokyo Station.
More info: Instagram
#1 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo
#2 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo
#3 Snow Covered Tokyo Station
#4 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo
#5 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo
#6 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo
#7 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo
#8 Snowy Shibuya, Tokyo
#9 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo
#10 Snowy Shibuya, Tokyo
#11 Snowy Shinjuku, Tokyo
#12 Snowy Shinjuku, Tokyo
#13 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo
#14 Snowy Shinjuku, Tokyo
#15 Snowy Shinjuku Sta, Tokyo
#16 Snowy Shibuya, Tokyo
#17 Snowy Shinjuku, Tokyo
#18 Snowy Shinjuku, Tokyo
#19 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo
#20 Snowy Shinjuku, Tokyo
