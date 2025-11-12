I Captured Tokyo Covered By Heavy Snow

by

I’m Yuichi Yokota, a professional Japanese photographer from Tokyo, Japan.

Tokyo saw its heaviest snow in 4 years on Jan 22, 2018, with authorities urging evening commuters to hurry home and prompting those behind the wheel to brace for traffic disruptions.

I captured the sceneries of that snowy day. I visited some famous spots in Tokyo: Shibuya, Shinjuku, Asakusa (Senso-Ji Temple) and Tokyo Station.

#1 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo

#2 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo

#3 Snow Covered Tokyo Station

#4 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo

#5 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo

#6 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo

#7 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo

#8 Snowy Shibuya, Tokyo

#9 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo

#10 Snowy Shibuya, Tokyo

#11 Snowy Shinjuku, Tokyo

#12 Snowy Shinjuku, Tokyo

#13 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo

#14 Snowy Shinjuku, Tokyo

#15 Snowy Shinjuku Sta, Tokyo

#16 Snowy Shibuya, Tokyo

#17 Snowy Shinjuku, Tokyo

#18 Snowy Shinjuku, Tokyo

#19 Senso-Ji Temple, Asakusa, Tokyo

#20 Snowy Shinjuku, Tokyo

