50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The “Thanks, I Hate It” Page

The Internet is an interesting place, full of WTF stock photos and questionable DIY anti-coronavirus solutions. But if you like your content even edgier and weirder, look no further than the subreddit r/TIHI.
Its name is an acronym for “Thanks, I Hate It” and it pretty much sums up everything you see on the sub. From a vending machine selling Pringles in a pack as opposed to a tube, to a sign warning about deer carcasses falling from trees; the 1.3 million members of r/TIHI really know how to get under each other’s skin. The best part is they do it without any gore or anything. Continue scrolling and check out some of the subreddit’s most popular posts!
#1 Thanks, I Hate Skin Dogs
Image source: stupidoldandy
#2 Thanks, I Hate Sleeping Like A Baby
Image source: JeremyLayt0n
#3 Thanks, I Hate Trojan Lady Liberty
Image source: LittleLostLad
#4 Thanks, I Hate This Photo Of A Seal
Image source: 1antojones
#5 Thanks, I Hate Wellness Geese
Image source: BantshireUni
#6 Thanks, I Hate Emo Horse
Image source: SteveMeans
#7 Thanks I Hate Home Alone Now
Image source: itrevormoore
#8 Thanks I Hate Deep Sea Fish
Image source: Moonlit_Cactus
#9 Thanks, I Hate Ghosts Now
Image source: craig-craig
#10 Thanks, I Hate Fried Chicken
Image source: shitheadsteve__
#11 Thanks, I Hate Farm Emo
Image source: Mmanos316
#12 Thanks, I Hate Unfinished Leopard Food
Image source: coffeetable213
#13 Thanks, I Hate Anxiety
Image source: Maelarion
#14 Thanks, I Hate Honey
Image source: Foksees
#15 Thanks, I Hate What Jack-O-Lanterns Looked Like
Image source: Il0veMyCats
#16 Thanks, I Hate Police Werewolves
Image source: Mr_Awesome_rddt
#17 Thanks, I Hate Brazilian Chernobyl Olafs
Image source: EnZeeeRu
#18 Thanks, I Hate This Soap Dispenser
Image source: pulikana2t
#19 Thanks I Hate Chicago Bulls Logo
Image source: DenizCamp
#20 Thanks, I Hate To Engage Ramming Speed
Image source: Ol_bagface
#21 Thanks, I Hate Chicken Feet Socks
Image source: AristonD
#22 Thanks , I Hate Swan When Given The Same Treatment As Dinosaurs Are Given By Paleoartists
Image source: atlasobscura
#23 Thanks, I Hate The English Language
Image source: PiDawg
#24 Thanks, I Hate Spring
Image source: toddalcott
#25 Thanks, I Hate Leather
Image source: regian24
#26 Thanks, I Hate The English Language
Image source: 6969BRUH_MOMENT6969
#27 Thanks I Hate “Calming Product”
Image source: lawrineapple
#28 Thanks I Hate Philadelphia
Image source: ivanwafles67
#29 Thanks, I Hate Wild Bananas
Image source: ziyatong
#30 Thanks I Hate Birds With Legs
Image source: TommySiegel
#31 Thanks I Hate Broken R
Image source: mossygator_
#32 Thanks, I Hate Horizontally Cut Bread
Image source: FLITTER
#33 Thanks, I Hate Water With Whipped Cream
Image source: r-slash-randomname
#34 Thanks I Hate These Shoes
Image source: farrukhsshah
#35 Thanks , I Hate It
Image source: 69joseph-stalin420
#36 Thanks, I Hate Hollywood Boy And Girl
Image source: reddit.com
#37 Thanks, I Hate The Pumpkin House
Image source: Currynrice9728
#38 Thanks, I Hate Warm Puke In My Body
Image source: FiversWarren
#39 Thanks, I Hate Sans Serif
Image source: Auctorion
#40 Thanks I Hate Exciting New Ideas
Image source: RyomaNagare
#41 Thanks I Hate New Dino Names
Image source: matttomic
#42 Thanks, I Hate A Saint Now
Image source: Akephalos_Agares
#43 Thanks, I Hate The Paradox Of Meat
Image source: chuuYuan
#44 Thanks, I Hate Super Creepers
Image source: gourdhorder
#45 Thanks I Hate These Dice
Image source: animehentaikanker
#46 Thanks, I Hate Book Murder
Image source: Zee_Ventures
#47 Thanks, I Hate The Last Garfield Comic
Image source: Bigboyadam21
#48 Thanks, I Hate Liquid Toast
Image source: FrazzleMyGimp
#49 Thanks I Hate Bags Of Pringles
Image source: headcabbage
#50 Thanks, I Hate Megetables
Image source: BushyEyes
Follow Us