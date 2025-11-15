50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The “Thanks, I Hate It” Page

The Internet is an interesting place, full of WTF stock photos and questionable DIY anti-coronavirus solutions. But if you like your content even edgier and weirder, look no further than the subreddit r/TIHI.

Its name is an acronym for “Thanks, I Hate It” and it pretty much sums up everything you see on the sub. From a vending machine selling Pringles in a pack as opposed to a tube, to a sign warning about deer carcasses falling from trees; the 1.3 million members of r/TIHI really know how to get under each other’s skin. The best part is they do it without any gore or anything. Continue scrolling and check out some of the subreddit’s most popular posts!

#1 Thanks, I Hate Skin Dogs

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: stupidoldandy

#2 Thanks, I Hate Sleeping Like A Baby

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: JeremyLayt0n

#3 Thanks, I Hate Trojan Lady Liberty

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: LittleLostLad

#4 Thanks, I Hate This Photo Of A Seal

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: 1antojones

#5 Thanks, I Hate Wellness Geese

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: BantshireUni

#6 Thanks, I Hate Emo Horse

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: SteveMeans

#7 Thanks I Hate Home Alone Now

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: itrevormoore

#8 Thanks I Hate Deep Sea Fish

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Moonlit_Cactus

#9 Thanks, I Hate Ghosts Now

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: craig-craig

#10 Thanks, I Hate Fried Chicken

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: shitheadsteve__

#11 Thanks, I Hate Farm Emo

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Mmanos316

#12 Thanks, I Hate Unfinished Leopard Food

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: coffeetable213

#13 Thanks, I Hate Anxiety

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Maelarion

#14 Thanks, I Hate Honey

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Foksees

#15 Thanks, I Hate What Jack-O-Lanterns Looked Like

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Il0veMyCats

#16 Thanks, I Hate Police Werewolves

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Mr_Awesome_rddt

#17 Thanks, I Hate Brazilian Chernobyl Olafs

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: EnZeeeRu

#18 Thanks, I Hate This Soap Dispenser

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: pulikana2t

#19 Thanks I Hate Chicago Bulls Logo

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: DenizCamp

#20 Thanks, I Hate To Engage Ramming Speed

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Ol_bagface

#21 Thanks, I Hate Chicken Feet Socks

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: AristonD

#22 Thanks , I Hate Swan When Given The Same Treatment As Dinosaurs Are Given By Paleoartists

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: atlasobscura

#23 Thanks, I Hate The English Language

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: PiDawg

#24 Thanks, I Hate Spring

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: toddalcott

#25 Thanks, I Hate Leather

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: regian24

#26 Thanks, I Hate The English Language

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: 6969BRUH_MOMENT6969

#27 Thanks I Hate “Calming Product”

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: lawrineapple

#28 Thanks I Hate Philadelphia

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: ivanwafles67

#29 Thanks, I Hate Wild Bananas

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: ziyatong

#30 Thanks I Hate Birds With Legs

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: TommySiegel

#31 Thanks I Hate Broken R

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: mossygator_

#32 Thanks, I Hate Horizontally Cut Bread

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: FLITTER

#33 Thanks, I Hate Water With Whipped Cream

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: r-slash-randomname

#34 Thanks I Hate These Shoes

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: farrukhsshah

#35 Thanks , I Hate It

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: 69joseph-stalin420

#36 Thanks, I Hate Hollywood Boy And Girl

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: reddit.com

#37 Thanks, I Hate The Pumpkin House

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Currynrice9728

#38 Thanks, I Hate Warm Puke In My Body

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: FiversWarren

#39 Thanks, I Hate Sans Serif

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Auctorion

#40 Thanks I Hate Exciting New Ideas

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: RyomaNagare

#41 Thanks I Hate New Dino Names

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: matttomic

#42 Thanks, I Hate A Saint Now

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Akephalos_Agares

#43 Thanks, I Hate The Paradox Of Meat

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: chuuYuan

#44 Thanks, I Hate Super Creepers

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: gourdhorder

#45 Thanks I Hate These Dice

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: animehentaikanker

#46 Thanks, I Hate Book Murder

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Zee_Ventures

#47 Thanks, I Hate The Last Garfield Comic

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: Bigboyadam21

#48 Thanks, I Hate Liquid Toast

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: FrazzleMyGimp

#49 Thanks I Hate Bags Of Pringles

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: headcabbage

#50 Thanks, I Hate Megetables

50 Times People Found Something Unsettling And Shared It On The &#8220;Thanks, I Hate It&#8221; Page

Image source: BushyEyes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
