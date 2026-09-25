70 Text Replies So Savage They Probably Ended The Conversation On The Spot

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How many times have you stopped in your tracks before replying to someone’s text, Pandas? Crafting a reply can be an art: a little funny, a little clever, and just a tad of self-deprecation can be the recipe for a real banger. Humor matters, especially when you’re trying to make a first impression. In fact, 92% of Hinge users say that a shared sense of humor is important when looking for a partner.

Knowing how to reply in a witty way can be a lifesaver, and not just when dating. A funny text can decrease tension, brighten up someone’s day, or inspire others when it’s on a list like this online. Bored Panda has collected the best screenshots from a dedicated IG page that collects hilarious texts and witty comebacks, so scroll down and check them out!

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Patrick Penrose
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