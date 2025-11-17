50 Single-Panel Comics That Are Humorous And Silly By Vaughan Tomlinson

by

Today we’d like to introduce you to Vaughan Tomlinson, a skilled illustrator, and cartoonist hailing from South Africa and currently settled in New York, has distinguished himself with his humorous one-panel comics. His sharp-witted and ingenious artwork has earned him a passionate fanbase of more than 39,300 followers.

Central to Tomlinson’s art is the pursuit of joy and laughter. His one-panel comics act as quick shots of humor, delivering a joke or smart turn of phrase that consistently brings a grin or a good hearty laugh.

More info: Instagram | linktr.ee

#1

Image source: vaughantomlinson

#2

Image source: vaughantomlinson

#3

Image source: vaughantomlinson

#4

Image source: vaughantomlinson

#5

Image source: vaughantomlinson

#6

Image source: vaughantomlinson

#7

Image source: vaughantomlinson

#8

Image source: vaughantomlinson

#9

Image source: vaughantomlinson

#10

Image source: vaughantomlinson

#11

Image source: vaughantomlinson

#12

Image source: vaughantomlinson

#13

Image source: vaughantomlinson

#14

Image source: vaughantomlinson

#15

Image source: vaughantomlinson

#16

Image source: vaughantomlinson

#17

Image source: vaughantomlinson

#18

Image source: vaughantomlinson

#19

Image source: vaughantomlinson

#20

Image source: vaughantomlinson

#21

Image source: vaughantomlinson

#22

Image source: vaughantomlinson

#23

Image source: vaughantomlinson

#24

Image source: vaughantomlinson

#25

Image source: vaughantomlinson

#26

Image source: vaughantomlinson

#27

Image source: vaughantomlinson

#28

Image source: vaughantomlinson

#29

Image source: vaughantomlinson

#30

Image source: vaughantomlinson

#31

Image source: vaughantomlinson

#32

Image source: vaughantomlinson

#33

Image source: vaughantomlinson

#34

Image source: vaughantomlinson

#35

Image source: vaughantomlinson

#36

Image source: vaughantomlinson

#37

Image source: vaughantomlinson

#38

Image source: vaughantomlinson

#39

Image source: vaughantomlinson

#40

Image source: vaughantomlinson

#41

Image source: vaughantomlinson

#42

Image source: vaughantomlinson

#43

Image source: vaughantomlinson

#44

Image source: vaughantomlinson

#45

Image source: vaughantomlinson

#46

Image source: vaughantomlinson

#47

Image source: vaughantomlinson

#48

Image source: vaughantomlinson

#49

Image source: vaughantomlinson

#50

Image source: vaughantomlinson

Patrick Penrose
