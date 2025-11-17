50 Single-Panel Comics That Are Humorous And Silly By Vaughan Tomlinson

Today we’d like to introduce you to Vaughan Tomlinson, a skilled illustrator, and cartoonist hailing from South Africa and currently settled in New York, has distinguished himself with his humorous one-panel comics. His sharp-witted and ingenious artwork has earned him a passionate fanbase of more than 39,300 followers.
Central to Tomlinson’s art is the pursuit of joy and laughter. His one-panel comics act as quick shots of humor, delivering a joke or smart turn of phrase that consistently brings a grin or a good hearty laugh.
More info: Instagram | linktr.ee
