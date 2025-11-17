“Spud Toons”: 40 Absurdly Funny One-Panel Comics (New Pics)

Today we would like to invite you into Spud Comics’ universe. This collection of (mostly) one-panel comics illustrates various silly scenarios involving heroes, fairytale characters, and other pop culture references.

If Lonnie Easterling’s work seems familiar to you, that could be due to his first comics post that was shared on Bored Panda back in 2017. As Lonnie then wrote: “Spud Comics have nothing to do with potatoes.” He later explained that the name comes after a nickname: “Spud”, which his grandfather gave him while he was just a baby.

So without further ado, scroll down for some goofy cartoons, and leave a comment, letting us know which one was your favorite.

More info: cartoonstock.com | Facebook | spudtoons.com

#1

Image source: spudtoons

#2

Image source: spudtoons

#3

Image source: spudtoons

#4

Image source: spudtoons

#5

Image source: spudtoons

#6

Image source: spudtoons

#7

Image source: spudtoons

#8

Image source: spudtoons

#9

Image source: spudtoons

#10

Image source: spudtoons

#11

Image source: spudtoons

#12

Image source: spudtoons

#13

Image source: spudtoons

#14

Image source: spudtoons

#15

Image source: spudtoons

#16

Image source: spudtoons

#17

Image source: spudtoons

#18

Image source: spudtoons

#19

Image source: spudtoons

#20

Image source: spudtoons

#21

Image source: spudtoons

#22

Image source: spudtoons

#23

Image source: spudtoons

#24

Image source: spudtoons

#25

Image source: spudtoons

#26

Image source: spudtoons

#27

Image source: spudtoons

#28

Image source: spudtoons

#29

Image source: spudtoons

#30

Image source: spudtoons

#31

Image source: spudtoons

#32

Image source: spudtoons

#33

Image source: spudtoons

#34

Image source: spudtoons

#35

Image source: spudtoons

#36

Image source: spudtoons

#37

Image source: spudtoons

#38

Image source: spudtoons

#39

Image source: spudtoons

#40

Image source: spudtoons

