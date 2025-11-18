Ordinary Doodles: 30 Relatable, Frustrating Situations Turned Into Hilarious Comics By This Artist

Life is the best comedian, and Ordinary Doodles, a comics account, is proof of this.
The artist behind the cartoons shared that his “work revolves around things you observe in your day-to-day life,” which he turns into hilarious, over-the-top doodles that also borrow from the style of anime. The beauty of Ordinary Doodles lies in its simplicity and relatability. Each comic explores frustrations we all experience and gives them a new outlook of ease and laughter.
So, if you need a daily dose of humor that hits close to home, Ordinary Doodles might become your go-to comic.
More info: Instagram | twitch.tv | Facebook
