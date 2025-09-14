80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

by

The advent of online shopping drastically changed the world as we know it. Finally, we didn’t have to spend hours driving from store to store to find exactly the dress or couch that we had in mind. Instead, we could just hop online from the comfort of our homes, type in a few keywords and find endless options at our fingertips. However, this is a blessing and a curse. Because when we don’t get to see items in person, we don’t always know exactly what we’re paying for. 

One page that knows this all too well is the What I Ordered Vs. What I Got Instagram account. This page features hilarious photos of online shopping fails that occurred when people put way too much faith in a product that’s price was too good to be true. Enjoy scrolling through these tragic images, and be sure to upvote the ones that have convinced you to stop shopping online for good!

#1

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#2

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#3

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#4

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#5

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#6

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#7

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#8

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#9

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#10

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#11

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#12

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#13

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#14

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#15

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#16

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#17

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#18

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#19

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#20

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#21

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#22

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#23

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#24

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#25

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#26

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#27

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#28

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#29

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#30

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#31

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#32

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#33

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#34

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#35

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#36

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#37

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#38

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#39

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#40

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#41

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#42

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#43

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#44

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#45

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#46

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#47

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#48

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#49

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#50

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#51

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#52

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#53

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#54

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#55

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#56

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#57

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#58

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#59

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#60

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: ReIaxations

#61

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#62

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#63

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#64

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#65

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#66

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#67

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#68

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#69

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#70

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#71

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#72

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#73

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#74

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#75

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#76

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#77

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#78

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#79

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

#80

80 Hilarious Experiences Of People Receiving Not What They Had Ordered

Image source: whatiorderedvswhatigot

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Woman Ghosts Creepy Colleague Who Won’t Stop Texting Her, He Just Doubles Down, She’s Horrified
3 min read
Aug, 21, 2025
Person of Interest 1.04 “Cura Te Ipsum” Review
3 min read
Oct, 14, 2011
Prepare For Some Major “Oddly Satisfying” Vibes With These 21 Organizing Products
3 min read
Aug, 7, 2025
Meet the Cast of BET’s Ladies Night
3 min read
Jun, 30, 2019
If You Think Your English Is Good, Anything Under 24/30 In This Quiz Will Sting A Bit
3 min read
Aug, 20, 2025
Modern family season 11
What Can We Expect from Modern Family Season 11?
3 min read
May, 18, 2019
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.