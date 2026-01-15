79 Funny And Relatable Therapy Memes That Deserve A Couch Of Their Own

Mental health isn’t something to take lightly. It’s worth paying attention to, and when it’s needed, getting professional support can make a real difference. At the same time, it helps to have a few smaller coping tools for the tougher days, and humor is one of them.
That’s why we put together a roundup of funny and relatable posts from an Instagram page with a very fitting name: Memes To Discuss In Therapy. They may not solve all your problems, but they can give you a quick mood boost and, hopefully, leave you feeling a little better than you did a moment ago. Scroll down to check them out.
#1
Image source: memestodiscussintherapy, x.com
#2
Image source: memestodiscussintherapy, x.com
#3
Image source: memestodiscussintherapy
#4
Image source: memestodiscussintherapy
#5
Image source: memestodiscussintherapy, x.com
#6
Image source: memestodiscussintherapy, x.com
#7
Image source: memestodiscussintherapy, x.com
#8
Image source: memestodiscussintherapy, x.com
#9
Image source: memestodiscussintherapy
#10
Image source: memestodiscussintherapy, tumblr.com
#11
Image source: memestodiscussintherapy
#12
Image source: memestodiscussintherapy, x.com
#13
Image source: memestodiscussintherapy
#14
Image source: memestodiscussintherapy
#15
Image source: memestodiscussintherapy
#16
Image source: memestodiscussintherapy
#17
Image source: memestodiscussintherapy, x.com
#18
Image source: memestodiscussintherapy
#19
Image source: memestodiscussintherapy
#20
Image source: memestodiscussintherapy, x.com
#21
Image source: memestodiscussintherapy
#22
Image source: memestodiscussintherapy
#23
Image source: memestodiscussintherapy
#24
Image source: memestodiscussintherapy
#25
Image source: memestodiscussintherapy
#26
Image source: memestodiscussintherapy
#27
Image source: memestodiscussintherapy
#28
Image source: memestodiscussintherapy
#29
Image source: memestodiscussintherapy
#30
Image source: memestodiscussintherapy
#31
Image source: memestodiscussintherapy
#32
Image source: memestodiscussintherapy
#33
Image source: memestodiscussintherapy
#34
Image source: memestodiscussintherapy
#35
Image source: memestodiscussintherapy
#36
Image source: memestodiscussintherapy
#37
Image source: memestodiscussintherapy
#38
Image source: memestodiscussintherapy
#39
Image source: memestodiscussintherapy
#40
Image source: memestodiscussintherapy
#41
Image source: memestodiscussintherapy
#42
Image source: memestodiscussintherapy
#43
Image source: memestodiscussintherapy
#44
Image source: memestodiscussintherapy
#45
Image source: memestodiscussintherapy
#46
Image source: memestodiscussintherapy
#47
Image source: memestodiscussintherapy
#48
Image source: memestodiscussintherapy
#49
Image source: memestodiscussintherapy
#50
Image source: memestodiscussintherapy
#51
Image source: memestodiscussintherapy
#52
Image source: memestodiscussintherapy
#53
Image source: memestodiscussintherapy
#54
Image source: memestodiscussintherapy
#55
Image source: memestodiscussintherapy
#56
Image source: memestodiscussintherapy
#57
Image source: memestodiscussintherapy
#58
Image source: memestodiscussintherapy
#59
Image source: memestodiscussintherapy
#60
Image source: memestodiscussintherapy
#61
Image source: memestodiscussintherapy
#62
Image source: memestodiscussintherapy
#63
Image source: memestodiscussintherapy
#64
Image source: memestodiscussintherapy
#65
Image source: memestodiscussintherapy
#66
Image source: memestodiscussintherapy
#67
Image source: memestodiscussintherapy
#68
Image source: memestodiscussintherapy
#69
Image source: memestodiscussintherapy
#70
Image source: memestodiscussintherapy
#71
Image source: memestodiscussintherapy
#72
Image source: memestodiscussintherapy
#73
Image source: memestodiscussintherapy
#74
Image source: memestodiscussintherapy
#75
Image source: memestodiscussintherapy
#76
Image source: memestodiscussintherapy
#77
Image source: memestodiscussintherapy
#78
Image source: memestodiscussintherapy
#79
Image source: memestodiscussintherapy
Follow Us