This Facebook Group Features Memes About The Cringy Side Of LinkedIn And Their Posts (30 Pics)

LinkedIn has recently found itself at the center of a growing debate over its evolving nature, leading some to believe that it is entering a cringe era. The platform serves various purposes, functioning as a work-centered social media platform, a tool for job seeking, and a way to track former classmates’ success. However, it is difficult to deny that recently, many people have noticed the platform becoming a bit cringy.

Popular trends such as the hustle and motivation culture, which gained significant traction in recent years, have also found their way onto LinkedIn. This has even given rise to online communities like the Facebook group “LinkedIn Memes For Go Getter Teens,” which curates and shares the most cringe-worthy aspects of this culture in the form of memes.

Here is the list of the best and most cringy posts shared by the group we selected to present to you today.

Ah yes, extremely normal. Rich people really are just like us!

