Artist Draws Absurd Comics For People With A Dark Sense Of Humor (47 New Pics)

C-Section Comics have been around for 11 years and have probably ironically touched any subject you can think of, from serious social issues to political satire or geeky pop culture strips. Some of C-Section Comics are lighthearted and harmless while others have darker undertones and a pinch of sarcasm.
The artist behind these humorous comics, Idan Schneider, who shared his cartoons with us for the first time here almost two years ago, talked about his art to Bored Panda:
“I’ve been drawing ever since I remember myself. I published a few webcomics in the past, but C-Section Comics is my longest-running webcomic, I’ve been drawing it for 11 years now. It has no consistent theme, I just draw random silly thoughts and jokes that come into my head. Some recurring topics include dark humor, technology, geek humor, existentialism, office humor, programming (I’m a programmer, by the way), politics, social issues, god, religion, relationships, the bible, nihilism, and TV/movies.”
The artist said he slowed down a bit with drawing comics since COVID-19 started because he had to rearrange life’s priorities, but he assured us that he will be coming back to drawing full-speed now, so this is the perfect time to follow Schneider’s work!
More info: Instagram | Facebook | twitter.com | csectioncomics.com
