Artist Creates Fun Comics With Unpredictable Endings That Poke Fun At Our Society (30 New Pics)

Ryan Kramer, aka “Toonhole Ryan” is a cartoonist, comic artist and “just a guy trying to enjoy life and not get too fat.” He creates funny illustrations that feature ridiculous, unexpected and sometimes dark situations and that can offer a good laugh.
The artist has been self-publishing humor comics and animation on the internet since 2010 and he co-runs a website called “Toonhole” with 3 of his friends, on which he releases new comics weekly. Besides that, the artist also is a director of Looney Tunes at Warner Bros.
Ryan told Bored Panda that he likes animating cartoons, but they take too long to create. “Comics are a quicker way to tell a joke or story. I started making them with my pals and we were stoked about making each other laugh. I also really enjoy the process of trying to capture a funny idea and all the stages of bringing it into comic format.”
More info: Instagram | twitter.com | tiktok.com | Facebook | amazon.com | toonhole.com
