Artist Creates Fun Comics With Unpredictable Endings That Poke Fun At Our Society (30 New Pics)

Ryan Kramer, aka “Toonhole Ryan” is a cartoonist, comic artist and “just a guy trying to enjoy life and not get too fat.” He creates funny illustrations that feature ridiculous, unexpected and sometimes dark situations and that can offer a good laugh.

The artist has been self-publishing humor comics and animation on the internet since 2010 and he co-runs a website called “Toonhole” with 3 of his friends, on which he releases new comics weekly. Besides that, the artist also is a director of Looney Tunes at Warner Bros.

Ryan told Bored Panda that he likes animating cartoons, but they take too long to create. “Comics are a quicker way to tell a joke or story. I started making them with my pals and we were stoked about making each other laugh. I also really enjoy the process of trying to capture a funny idea and all the stages of bringing it into comic format.”

More info: Instagram | twitter.com | tiktok.com | Facebook | amazon.com | toonhole.com

#1

Image source:  toonholeryan

#2

Image source:  toonholeryan

#3

Image source:  toonholeryan

#4

Image source:  toonholeryan

#5

Image source:  toonholeryan

#6

Image source:  toonholeryan

#7

Image source:  toonholeryan

#8

Image source:  toonholeryan

#9

Image source:  toonholeryan

#10

Image source:  toonholeryan

#11

Image source:  toonholeryan

#12

Image source:  toonholeryan

#13

Image source:  toonholeryan

#14

Image source:  toonholeryan

#15

Image source:  toonholeryan

#16

Image source:  toonholeryan

#17

Image source:  toonholeryan

#18

Image source:  toonholeryan

#19

Image source:  toonholeryan

#20

Image source:  toonholeryan

#21

Image source:  toonholeryan

#22

Image source:  toonholeryan

#23

Image source:  toonholeryan

#24

Image source:  toonholeryan

#25

Image source:  toonholeryan

#26

Image source:  toonholeryan

#27

Image source:  toonholeryan

#28

Image source:  toonholeryan

#29

Image source:  toonholeryan

#30

Image source:  toonholeryan

