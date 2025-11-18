40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

by

It is amazing how 4-panel comics can make us laugh, think, and even shed a tear if done right.

This time, we are happy to share cartoons created by Leighton Luckey, creator of Trying Times Comics. Leighton’s artwork usually revolves around his life experiences that other people can relate to. But he also illustrates some more bizarre ideas as well, such as fruits using an avocado’s seed as a ball.

That being said, it’s time to kick back and relax with the newest comics made by this artist, and let us know in the comments which one was your favorite!

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | tryingtimescomics.com

#1

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#2

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#3

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#4

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#5

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#6

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#7

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#8

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#9

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#10

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#11

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#12

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#13

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#14

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#15

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#16

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#17

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#18

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#19

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#20

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#21

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#22

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#23

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#24

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#25

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#26

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#27

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#28

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#29

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#30

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#31

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#32

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#33

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#34

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#35

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#36

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#37

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#38

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#39

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

#40

40 Latest Short And Funny Comics By Trying Times Comics (New Pics)

Image source: tryingtimescomics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas! What Was The Most Luckiest Moment Of Your Life?
3 min read
Nov, 16, 2025
“My Brain Refuses To Believe That There Are 4 People In This Photo”: Camo Illusion Goes Viral
3 min read
Nov, 18, 2025
37 Plastic Surgeons Reveal The Most Ridiculous And Unnecessary Surgeries They Have Performed
3 min read
Oct, 17, 2025
Hey Pandas, What New Things Did 2020 Made You Do? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Uber Driver’s Hilarious In-Car Game Wins The Internet
3 min read
Nov, 17, 2025
Rosario Dawson to Return as Claire Temple in ‘Daredevil’ & ‘Iron Fist’
3 min read
Jan, 8, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.