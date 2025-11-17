Artist’s 35 Silly Comics About Ridiculous Situations And Hilarious Punchlines

Feeling tired of your daily routine and in need of a mood boost? You’ve come to the right place. Comics are a fantastic way to reduce everyday stress, and here we introduce you to Jared Jacobs, the talented artist behind some truly hilarious comics with unexpected twists. His comics explore absurd situations, deliver clever and sometimes cheeky humor, and are made to bring a smile to your face.

Our previous post features more hilarious comics by this artist, so make sure to check it out!

More info: Instagram | Facebook | patreon.com

#1

Image source: cheddarbaconstudios

#2

Image source: cheddarbaconstudios

#3

Image source: cheddarbaconstudios

#4

Image source: cheddarbaconstudios

#5

Image source: cheddarbaconstudios

#6

Image source: cheddarbaconstudios

#7

Image source: cheddarbaconstudios

#8

Image source: cheddarbaconstudios

#9

Image source: cheddarbaconstudios

#10

Image source: cheddarbaconstudios

#11

Image source: cheddarbaconstudios

#12

Image source: cheddarbaconstudios

#13

Image source: cheddarbaconstudios

#14

Image source: cheddarbaconstudios

#15

Image source: cheddarbaconstudios

#16

Image source: cheddarbaconstudios

#17

Image source: cheddarbaconstudios

#18

Image source: cheddarbaconstudios

#19

Image source: cheddarbaconstudios

#20

Image source: cheddarbaconstudios

#21

Image source: cheddarbaconstudios

#22

Image source: cheddarbaconstudios

#23

Image source: cheddarbaconstudios

#24

Image source: cheddarbaconstudios

#25

Image source: cheddarbaconstudios

#26

Image source: cheddarbaconstudios

#27

Image source: cheddarbaconstudios

#28

Image source: cheddarbaconstudios

#29

Image source: cheddarbaconstudios

#30

Image source: cheddarbaconstudios

#31

Image source: cheddarbaconstudios

#32

Image source: cheddarbaconstudios

#33

Image source: cheddarbaconstudios

#34

Image source: cheddarbaconstudios

#35

Image source: cheddarbaconstudios

