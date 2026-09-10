Artist Creates 24 Comics About Everyday Life That Might Be Too Real For Comfort (New Pics)

Illustrator and webcomic creator Cee Chandra, who has more than 600,000 followers on Instagram, is already familiar to many Bored Panda readers. She loves frogs so much that they frequently make their way into her comics, and while her drawing style has evolved considerably over the years, the idea behind Relatable Doodles has remained wonderfully simple: finding humor in experiences that many of us can recognize. Her comics draw on the awkward, frustrating, and occasionally wholesome moments of everyday life, turning everything from overthinking and procrastination to small social mishaps and everyday struggles into lighthearted scenarios that make readers feel a little less alone.
Chandra can easily turn a tiny, familiar moment into a full-blown comic scenario. Her characters overthink, procrastinate, struggle with motivation, get distracted by their own thoughts, and occasionally let a frog steal the spotlight, all with an understated charm that keeps the jokes feeling light rather than overly polished or predictable. There’s a little bit of everyday chaos in these comics for almost everyone, which may explain why they resonate with such a large audience. Scroll down, and don’t forget to upvote the ones that made you feel a little too seen.
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