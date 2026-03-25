58 New Comics About Daily Life With A Funny Twist By Andy Babbitz

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Andy Babbitz has become a familiar name to Bored Panda readers, and for good reason. Previously featured on our site, the Los Angeles-based artist has a talent for turning everyday situations into smart, unexpected jokes. With a clean visual style and a sharp sense of humor, his comics capture the little absurdities of modern life in a way that feels both relatable and delightfully offbeat.

In his latest batch of comics, Babbitz once again proves that even the most ordinary moments can be full of comedic potential. From social awkwardness to workplace nonsense and all the strange little habits in between, his work finds humor in the things we usually overlook.

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More info: Instagram | andybabbitz.com | newyorker.com

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